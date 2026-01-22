Почки отказали у молодой работницы офиса, которая часто пила бабл-ти для снятия стресса
Девушка регулярно выпивала по две чашки напитка с шариками тапиока
22 января 2026, 11:30, ИА Амител
Молодая жительница Тайваня оказалась прикована к диализу после многолетней привычки ежедневно пить сладкий бабл-ти. Заболевание развилось на фоне игнорирования ранних симптомов и нездорового образа жизни, сообщает MSNews.
26-летняя офисная сотрудница регулярно выпивала по две чашки напитка с шариками тапиока, чтобы справляться со стрессом на работе. За полгода до госпитализации у нее появился сильный отек лица, который она связала с недосыпом. Позже у женщины возникла одышка во время переработок, после чего коллеги срочно доставили ее в больницу.
Врачи установили, что почки пациентки полностью перестали функционировать, и диагностировали терминальную стадию почечной недостаточности. Теперь ей пожизненно необходим диализ для очищения крови.
Нефролог Хонг Ен Сян отметил, что тяжелое состояние развилось из-за совокупности факторов: хронического стресса, постоянного недосыпания и регулярного потребления больших доз сахара из напитков. Кроме того, еще несколько лет назад в анализах мочи у пациентки выявляли белок – ранний признак повреждения почек, однако этот сигнал был проигнорирован и профилактика не проводилась.
Ранее сообщалось, что популярный во всем мире напиток бабл-ти, который многие считают безобидным лакомством, на деле может представлять серьезную угрозу здоровью. Исследователи обнаружили, что в нем содержится повышенное количество свинца.
21:09:05 22-01-2026
А у нас он во всех отделах азиатских продуктов продается. Дети пьют-жрут всякую дрянь с детства, в результате нормальная еда им не интересна, мамки потом жалуются, что дети из садика голодные приходят, там же каша, овощи, рыба, творог, бееееее🤦