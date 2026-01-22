Почки отказали у молодой работницы офиса, которая часто пила бабл-ти для снятия стресса

Девушка регулярно выпивала по две чашки напитка с шариками тапиока

22 января 2026, 11:30, ИА Амител

Девушка пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Молодая жительница Тайваня оказалась прикована к диализу после многолетней привычки ежедневно пить сладкий бабл-ти. Заболевание развилось на фоне игнорирования ранних симптомов и нездорового образа жизни, сообщает MSNews.

26-летняя офисная сотрудница регулярно выпивала по две чашки напитка с шариками тапиока, чтобы справляться со стрессом на работе. За полгода до госпитализации у нее появился сильный отек лица, который она связала с недосыпом. Позже у женщины возникла одышка во время переработок, после чего коллеги срочно доставили ее в больницу.

Врачи установили, что почки пациентки полностью перестали функционировать, и диагностировали терминальную стадию почечной недостаточности. Теперь ей пожизненно необходим диализ для очищения крови.

Нефролог Хонг Ен Сян отметил, что тяжелое состояние развилось из-за совокупности факторов: хронического стресса, постоянного недосыпания и регулярного потребления больших доз сахара из напитков. Кроме того, еще несколько лет назад в анализах мочи у пациентки выявляли белок – ранний признак повреждения почек, однако этот сигнал был проигнорирован и профилактика не проводилась.

