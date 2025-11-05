Диетологи предупредили, что зеленые коктейли победят обезвоживание и снизят давление

Зеленые смузи стремительно завоевывают популярность среди приверженцев здорового образа жизни

05 ноября 2025

Зеленый смузи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Такие смузи действительно являются хорошим источником витаминов и минералов, в том числе калия, который помогает снизить артериальное давление. Если овощи тщательно измельчены, но клетчатка не разрушена, напиток помогает дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, такие коктейли способствуют поддержанию водного баланса, особенно летом. Об этом пишет Transsibinfo.

Однако употреблять зеленые смузи стоит с осторожностью. В сырых листовых овощах, таких как шпинат и мангольд, содержатся оксалаты, из которых образуется щавелевая кислота. Эти вещества могут способствовать образованию камней в почках, особенно у людей, склонных к мочекаменной болезни. Диетологи советуют контролировать количество таких ингредиентов и не злоупотреблять ими. Также стоит помнить, что добавление фруктов, соков и ореховых паст резко повышает уровень сахара и калорийность напитка. Это особенно важно для людей с диабетом.

Специалисты рекомендуют готовить смузи преимущественно из овощей, добавляя фрукты лишь для улучшения вкуса. Полезными ингредиентами считаются шпинат, капуста кейл, сельдерей, листья свеклы, петрушка и огурцы. Они хорошо сочетаются с зелеными яблоками и киви, а также с морковью и свеклой, богатыми антиоксидантами и витаминами.

Эксперты советуют использовать сезонные овощи, так как они содержат больше питательных веществ и доступнее по цене. В целом зеленые смузи действительно полезны, если соблюдать меру, подбирать ингредиенты с учетом состояния здоровья и не превращать этот напиток в калорийный десерт.

