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Фотографов для съемок новорожденных могут обязать проходить сертификацию

С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая

07 мая 2026, 11:51, ИА Амител

Младенец, роддом / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Младенец, роддом / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, которые проводят фотосессии новорождённых, а также сертификацию условий проведения таких съемок. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Сейчас в России действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295‑2021 "Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования". С 2021 года документ устанавливает правила безопасности и качества для съемок детей в возрасте до 28 дней — однако носит рекомендательный характер.

«Здесь, конечно, важно сделать следующий шаг, чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы. И, возможно, те условия, в которых они снимают, тоже должны сертифицироваться. ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности», — отметила Буцкая.

По мнению парламентария, при фотосъемке нужно соблюдать несколько ключевых требований. Так, позы новорожденных должны быть естественными, атрибуты для съемок — индивидуальными либо с одноразовым контактным слоем, а вспышки света не должны противоречить нормам СанПиН.

Депутат также напомнила, как появился первый стандарт для фотосессий новорожденных: в 2019 году был принят ГОСТ Р 58428‑2019 "Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования".

«Для меня, конечно, как для врача‑педиатра, было больно смотреть порой на те условия, в которых фотографировали детей, и то, как их там "сворачивали". Понятно, что новорожденный ребенок достаточно пластичный, но всему есть свои пределы. Это было уже около 10 лет назад, мы тогда инициировали создание первого ГОСТа на фотосессию для новорожденных», — заключила Татьяна Буцкая.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на подарочный комплект для новорожденного появится в России. Стандарт будет носить рекомендательный характер для регионов.

Младенец, роддом / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Госдума запреты Демография
       

Комментарии 5

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Гость

11:55:44 07-05-2026

попрошайки уже не знают как в карман к людям залезть.
ну если вас щемят, то мы то здесь причем?!.

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Гость

12:18:27 07-05-2026

только новый ГОСТ!

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Гость

12:26:32 07-05-2026

Фотографов уже давно повально сменил сяоми из кармана

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Вот так вот.

13:00:11 07-05-2026

Почему это сертификат? Пусть учатся роды принимать. А то ишь!

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Гость

15:41:30 07-05-2026

Сяоми скоро и таксистов с врачами заменит. Они уже наушники продают которые сразу речь переводят. Школьники напрасно время тратят на ин язык.

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