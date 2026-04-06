Стандарт будет носить рекомендательный характер для регионов

06 апреля 2026, 14:20, ИА Амител

Комплект для новорожденного / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В этом году в России планируют ввести государственный стандарт на подарочные наборы для новорожденных. Это значимое событие, поскольку оно предполагает систематизацию и анализ лучших региональных практик для создания национального стандарта, который станет рекомендательным для региональных властей, сообщил РИА Новости Максим Протасов, глава Роскачества.

«Разработка стандарта необходима для определения оптимального состава продуктов и товаров в наборе. Важно понять, какие именно продукты и товары должны входить в этот комплект, чтобы обеспечить их высокое качество и соответствие потребностям молодых семей», — подчеркнул Протасов.

Внедрение ГОСТа на подарочные наборы для новорожденных — важный шаг в развитии социальной поддержки семей с детьми. Это позволит унифицировать подходы к формированию наборов и обеспечить их высокое качество и соответствие современным требованиям, заключил он.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию планируют ввести в России.