Новорожденных в России начали обследовать на два новых заболевания

Расширение скрининга даст возможность выявлять патологии на самых ранних стадиях

01 апреля 2026, 13:01, ИА Амител

Младенец, роддом / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России расширили перечень обследований в рамках неонатального скрининга — к нему добавили диагностику двух новых заболеваний. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теперь в ходе неонатального скрининга новорожденных в РФ будут дополнительно проверять на Х‑сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L‑аминокислот.

Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев ранее отмечал, что расширение скрининга даст возможность выявлять эти заболевания на первоначальных стадиях.

Благодаря этому можно будет своевременно начать лечение и снизить риск тяжелой инвалидизации детей в будущем.