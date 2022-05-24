Необычная выставка прокачанных машин прошла в Барнауле

21 мая впервые в Барнауле состоялся предстарт сезона 2022 по дрэг-рейсингу на Алтае. На парковке перед Старым базаром прошла небольшая выставка необычных стоковых и прокачанных автомобилей. С ними можно было сфотографироваться, а у владельцев расспросить о характеристиках машины.

Фото: Семён Иванов

Как сообщили amic.ru организаторы, на выставке предполагалось 10 машин, но получилось больше. «Владельцы необычных тачек, узнав о мероприятии, приезжали на место и просились дополнить ряды экспонатов. Было видно, что барнаульцы соскучились по автомобильным тусовкам», — отметили организаторы.

Фото: Семён Иванов

Всего мероприятие посетили несколько тысяч человек. Барабанщик Александр Мазуров («Студия Эйса») своей игрой зажёг публику так, что и после окончания мероприятия никто не хотел расходиться.

Фото: Семён Иванов



На выставке организаторы раздавали автомобильные наклейки с календарём соревнований по дрэг-рейсингу на Алтае. Официально программа началась в 21:00. А в 21:01 уже все наклейки были разобраны. В течение этой недели команда Drag Racing Siberia изготовит ещё партию наклеек. Их можно будет взять на фуд-корте Старого базара.

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Общество Патриотично и динамично. На Алтае готовятся к старту Сибирского сезона дрэг-рейсинга

Напомним, 4-5 июня на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района состоится Кубок ДОСААФ России по дрэг-рейсингу. Алтайский край — единственный регион в нашей стране, который получил разрешение на проведение мероприятия.

Смотреть соревнования по дрэг-рейсингу на Алтае можно в двух вариантах:

вживую — на аэродроме Панфилово в Новороманово Калманского района;

онлайн — в группе Drag Racing Siberia во «ВКонтакте».