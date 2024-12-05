Генплан Барнаула планируют утвердить до конца 2024 года

Принятие стратегически важного документа находится на финальной стадии

05 декабря 2024, 10:31, ИА Амител

Генплан краевой столицы / Фото: администрация Барнаула

Новый генеральный план Барнаула власти города рассчитывают утвердить до конца декабря, сообщает "Атмосфера".

Об этом заявил первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров на круглом столе "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованном 4 декабря Союзом строителей и радиостанцией Business FM Барнаул.

Напомним, в Барнауле завершились общественные обсуждения проекта по внесению изменений в генеральный план города, которые проводились с 6 по 26 ноября. Поступило более двух тысяч предложений и замечаний. Все просьбы направлены разработчикам документа для корректировки.

"Мы сегодня на финальной стадии, мы прошли общественное обсуждение, получили большой вал предложений, замечаний по документу. Сейчас мы их совместно с разработчиком доработаем, и в ближайшее время, до конца года, мы планируем этот документ утвердить, – заявил Федоров.

Он подчеркнул, что генплан – это стратегически важный документ, поскольку он уже сегодня должен "закладывать прочный фундамент на перспективу".

"И если сегодня есть определенные сложности в части реализации, то мы очень хорошо понимаем и видим, что застройщики сегодня формируют банк земли, для того чтобы при возобновлении хороших продаж начать новые масштабные проекты", – пояснил Федоров.

Ранее amic.ru ознакомился с генпланом и рассказал, какие территории отдают под жилье до 2040 года, какие дороги хотят построить, как хотят застроить правый берег Оби и реконструировать Старый мост.