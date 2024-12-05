Генплан Барнаула планируют утвердить до конца 2024 года
Принятие стратегически важного документа находится на финальной стадии
05 декабря 2024, 10:31, ИА Амител
Новый генеральный план Барнаула власти города рассчитывают утвердить до конца декабря, сообщает "Атмосфера".
Об этом заявил первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров на круглом столе "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованном 4 декабря Союзом строителей и радиостанцией Business FM Барнаул.
Напомним, в Барнауле завершились общественные обсуждения проекта по внесению изменений в генеральный план города, которые проводились с 6 по 26 ноября. Поступило более двух тысяч предложений и замечаний. Все просьбы направлены разработчикам документа для корректировки.
"Мы сегодня на финальной стадии, мы прошли общественное обсуждение, получили большой вал предложений, замечаний по документу. Сейчас мы их совместно с разработчиком доработаем, и в ближайшее время, до конца года, мы планируем этот документ утвердить, – заявил Федоров.
Он подчеркнул, что генплан – это стратегически важный документ, поскольку он уже сегодня должен "закладывать прочный фундамент на перспективу".
"И если сегодня есть определенные сложности в части реализации, то мы очень хорошо понимаем и видим, что застройщики сегодня формируют банк земли, для того чтобы при возобновлении хороших продаж начать новые масштабные проекты", – пояснил Федоров.
Ранее amic.ru ознакомился с генпланом и рассказал, какие территории отдают под жилье до 2040 года, какие дороги хотят построить, как хотят застроить правый берег Оби и реконструировать Старый мост.
10:58:51 05-12-2024
Печально что нет плюрализма мнений самих горожан застройка идет хаотично и точечно и сам наш город превращается просто в рядовой строительный комплекс и "ни какой изюменки радости архитектурной - ничего..."
11:41:45 05-12-2024
Где население может ознакомиться с генпланом. Не с картинкой выложенной на сайте на которой лишь примерено видно, а полный четкий с адресами?
Почему эта информация скрывается от народа, утаивается, а потом утверждается и оказывается, что жители теряют свои земельные участки и дома?
14:25:07 05-12-2024
да а где новый генплан то в общем доступе можно скачать???
14:26:46 05-12-2024
майор (14:25:07 05-12-2024) да а где новый генплан то в общем доступе можно скачать???... Ну вы же майор. Значит на сайтах Генштаба.
19:23:29 05-12-2024
Да уж, спешат, спешат выселить очередных несчастных из своих домов, разрушить поликлинику, набережную, стадион, школу, рынок и продать все побыстрее ракшиным и ему подобным. А вы господа хорошие не оборзели с вашими хотелками. Строите уродство дешёвое, лучше путепровод достройте или поликлинику 2 отремонтируйте, а спортивный комплекс на стадионе Клевченя??? Ну понятно там не заработать на трусики из Франции.