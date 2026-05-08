Город, который помнит. Гуляем по улицам Барнаула и "читаем" их как хронику войны

Прошлись с историком Данилом Дегтяревым по маршруту, который хранит память военных лет

08 мая 2026, 07:29, ИА Амител

Стена дома по ул. Гоголя, 42 / Фото: amic.ru / Эльвира Петренева

Несмотря на удаленность от мест сражений Великой Отечественной войны, Барнаул стал важным центром в тылу, где общими усилиями ковалась Победа. Память о трудовом подвиге жителей до сих пор "отпечатана" на улицах краевой столицы, говорит кандидат исторических наук Данил Дегтярев. Даже привычные многим городские маршруты хранят память тех событий.

Историк прошелся с корреспондентом amic.ru по улицам Барнаула и рассказал, куда смотреть, чтобы "прочитать" хронику военных событий.

Лучшие свидетели прошлого – кварталы и заводы

– Если постараться пройти по Барнаулу "маршрутом памяти", чтобы охватить как можно больше мест с богатой военной историей, то с чего лучше всего начать?

– Маршрут памяти я бы начал с пощади Свободы. Она была главной в то время, здесь встречали День Победы, здесь стоит бюст дважды Героя Советского Союза, барнаульца Павла Артемьевича Плотникова. Потом дошел бы до здания по проспекту Ленина, 11. Теперь там Дворец бракосочетаний, а в годы войны были штабы многих дивизий, которые были сформированы на Алтае и сражались на фронтах. Двигаясь вверх по проспекту, я бы остановился у кинотеатра "Родина", ведь он был открыт в разгар битвы за Москву, в ноябре 1941 года.

Еще я бы обратил внимание на казармы БЮИ, в которых в 1940-х гг. размещались минометно-артиллерийское и пехотное училища. Потом вышел бы на проспект Комсомольский, к зданию 73 б. Теперь там Музей военной истории, а в годы войны был эвакогоспиталь. Перед музеем установлены два орудия времен Великой Отечественной войны.

Следующая точка моего маршрута – площадь Текстильщиков (угол проспекта Калинина и ул. Пионеров). Там стоит памятник эвакуированным заводам. И неспроста. Ведь именно тут каждый день проходили рабочие этих заводов во время войны – из города на работу и обратно. Конечная точка маршрута тоже находится на проспекте Калинина. Это проходная завода Трансмаш. Бывший завод №77, выпускавший во время войны двигатели для танков Т–34.

Дворец бракосочетаний в Барнауле / Фото: amic.ru / Эльвира Петренева

– А какие не самые известные горожанам места тоже хранят следы военного времени?

– В Барнауле есть уникальное место. На стене дома ул. Гоголя, 42 есть даты и надписи военного времени. Тут был сборный пункт в те страшные годы, надписи могли оставить призывники.

На территории бывшей спичечной фабрики ул. Ползунова, 37 до сих пор стоят корпуса, в которых делали спички. А в здании "Горной аптеки" делали лекарства для раненных. Мы воспринимаем "Спичку" и "Горную аптеку" как памятники горнозаводского прошлого, но это и памятники трудового подвига в годы Великой Отечественной войны.

– Какие улицы города носят имена героев Великой Отечественной войны, и чьи истории, на ваш взгляд, сегодня незаслуженно забыты?

– В честь Героев Великой Отечественной войны названо два десятка улиц нашего города. Это улицы Матросова, Панфиловцев, Антона Петрова, Малахова, Юрина, Георгия Исакова, Веры Кащеевой, Глушкова, Гулькина, Смирнова, Рубусина, Халманова, Плотникова и ряд других.

На мой взгляд, есть и незаслуженно забытые герои. Например, Константин Владимирский, который воевал в партизанском отряде. Плохо поддерживается память о полных кавалерах Ордена Славы, кроме Василия Христенко. Каких-то героев помнят лучше, каких-то меньше, но закономерности тут нет. Обычно прославленных в газетах героев или героев-земляков помнят лучше и в честь них называют улицы.

Дом по ул. Гоголя, 42 / Фото: amic.ru / Эльвира Петренева

– Если смотреть глазами экскурсовода: какие "тихие" места в Барнауле говорят о войне больше, чем официальные памятники?

– Тихие памятники войны – это район Жилплощадки. В этих домах жили не только труженики меланжевого комбината, снабжавшие фронт военной формой, но и некоторые Герои советского Союза. Например, Иван Гулькин, Вера Кащеева, Федор Фомин. С военным прошлым обычно не ассоциируют и ВРЗ. А ведь именно на нем работал Павел Плотников, летчик, дважды Герой Советского Союза, тут же делали снаряды. Экскурсия по военному Барнаулу не обошла бы это место. Как и бывшую овчинно-меховую фабрику на ул. Фабричной, 2. Там делали полушубки для солдат. Рабочие кварталы и заводские корпуса – вот лучшие свидетели военного прошлого.

Площадь Текстильщиков в Барнауле / Фото: amic.ru / Эльвира Петренева

Как давали названия улицам?

– А как и когда улицы переименовывали в честь героев Великой Отечественной войны?

– После 1945 году было несколько волн переименований и наименований улиц в честь героев войны. Одной из первых была переименована улица Гражданская в улицу Гулькина. Затем такие акции стали регулярными и обычно совпадали с юбилеями Победы или корпусных битв той войны. Например, в 1965 году появились улицы Петрова, Малахова, Юрина, Исакова. В 1973 г. возникла ул. Матросова.

В 1987 году ряд улиц в районе Докучаево получили наименования в честь героев войны (лейтенанта Николая Маркелова, красноармейца Сергея Рубусина, командира авиаэскадрильи Анатолия Балабанова и др.)

Политика наименований была системной, о чем говорит тот факт, что улицы в честь героев войны, как правило, расположены рядом друг с другом.

Есть улицы с двойной биографией. Например, проспект Строителей. До войны это была рабочая окраина и частный сектор (ул. 21 января и 12 Алтайская), а во время войны здесь разместился аппаратурный завод, который делал кислородные маски для летчиков.

Двойная биография и у площади Победы. С 1915 года – это железнодорожные ворота Барнаула, позже тут был разбит Сад железнодорожников. А во время войны именно тут формировались маршевые роты на фронт. Поэтому здесь теперь находится Мемориал Славы.

А так любой старинный уголок Барнаула имеет в своей биографии и военную страницу тоже. Там в 1940-х гг. или жили труженики тыла, или эвакуированные, или депортированные или там были госпитали.

Площадь Победы в Барнауле / Фото: amic.ru / Эльвира Петренева

Уйти от стандартов

– Как по вашему, умеют ли барнаульцы "читать" все эти памятные места?

– Улицы и здания – это настоящий учебник истории под открытым небо. Но без просветителей и экскурсоводов, без планомерного воспитания исторической памяти прочитать его невозможно. Сейчас уже не знают, кто такой Ленин, чего уж говорить о локальных героях войн.

Я бы хотел, чтобы эта память расширялась. К примеру, чтобы в Барнауле были крупная улица в честь Михаила Калашникова, в честь советского военачальника, Героя Советского Союза – Матвея Батракова, в честь тружеников тыла.

Музей военной истории / Фото: amic.ru / Эльвира Петренева

– Какие маршруты или форматы экскурсий могли бы по-настоящему заинтересовать молодежь, чтобы им хотелось узнавать об истории нашего города больше?

– Думаю, что заинтересовать молодежь можно интерактивным форматом экскурсий. Например, дать им прожить один день труженика тыла – с крохами еды, тяжелым трудом и т. п. Мальчишкам интересна военная техника. Так что был бы востребован маршрут по ней. А также любые прогулки по необычным локациям (Булыгинское кладбище, к примеру).

Еще было бы неплохо свозить группы в районы, где размещались детские дома, где жили эвакуированные или депортированные. В общем, все, что отличается от стандартной поездки по мемориалам.