Грибники похвастались богатым урожаем из окрестностей Барнаула
Любители "тихой охоты" делятся противоречивыми отчетами
10 августа 2026, 11:00, ИА Амител
Леса Алтайского края по‑прежнему привлекают поклонников "тихой охоты". По данным из сообщества "Грибы и грибники "Алтайского края" во "ВКонтакте", грибной сезон переживает переходную стадию: результаты походов в лес сильно разнятся. Одни грибники возвращаются с полными корзинами, другим приходится изрядно потрудиться, чтобы набрать хотя бы немного грибов.
Так, в окрестностях Барнаула первый грибной слой постепенно сходит на нет. Любители лесных прогулок в районе "Ашана" и на горе отмечают высокую конкуренцию среди грибников и то, что всё чаще попадаются переросшие экземпляры. Тем не менее самые настойчивые все же находят достаточно грибов, чтобы заготовить их на зиму или приготовить жаркое.
В Павловском районе, по словам местных жителей, сейчас приходится потрудиться: чтобы собрать ведро грибов, нужно обойти немало мест. Аналогичная ситуация сложилась в Рогозихе и Первомайском районе — грибники сожалеют, что немного опоздали: большая часть найденных грибов уже не отличается свежестью.
При этом есть и удачные локации. Например, в Ребрихинском районе настроения у грибников оптимистичные, а в Черемном любителям леса удалось всего за несколько часов набрать целую корзину белых грибов — и заодно зарядиться хорошим настроением.
Опытные грибники отмечают, что лес остается влажным после дождей, а погода отлично подходит для прогулок. Однако, чтобы уйти из леса с достойным "уловом", нужно быть внимательным. Многие надеются, что нынешняя не слишком щедрая фаза — лишь короткая пауза перед началом второго грибного слоя.
11:03:34 10-08-2026
Нет на фото «богатого урожая». Хвастать не чем
11:35:25 10-08-2026
Заезжали в лес напротив Южного - сухой, даже сыроежек нет.
Местные говорят что ранее были черные тучи, но ливни как-то стороной обходили
11:41:32 10-08-2026
Ну не скажи!, в жару - это богатый урожай!
11:48:47 10-08-2026
Какой там "богатый урожай". Даже "сорных грибов" практически нет в местах где они обычно обильно растут в барнаульскм лесу.
11:56:11 10-08-2026
В субботу три часа в районе трассы здоровья, от объездной в сторону Южного, гуляли. Белых с пол ведра нашли. Но почти все переростки. Народу за грибами, как на Ленинском по вторникам.
12:42:09 10-08-2026
Гость (11:56:11 10-08-2026) В субботу три часа в районе трассы здоровья, от объездной в ... В воскресенье 2 недели назад, в том районе прошёл мощнейший ливень, лес хорошо промочило. Вот белые там и уродились. Неделю назад их хорошо собирали
12:27:52 10-08-2026
Были в районе Ларичихи. Есть грибы, но мало. Ходить и ходить. Лес сухой.
16:35:53 10-08-2026
Опят нонче не будет... 🤥