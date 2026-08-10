Грибники похвастались богатым урожаем из окрестностей Барнаула

Любители "тихой охоты" делятся противоречивыми отчетами

10 августа 2026, 11:00, ИА Амител

Грибы / Фото: паблик в ВК "Грибы и Грибники Алтайского края"

Леса Алтайского края по‑прежнему привлекают поклонников "тихой охоты". По данным из сообщества "Грибы и грибники "Алтайского края" во "ВКонтакте", грибной сезон переживает переходную стадию: результаты походов в лес сильно разнятся. Одни грибники возвращаются с полными корзинами, другим приходится изрядно потрудиться, чтобы набрать хотя бы немного грибов.

Так, в окрестностях Барнаула первый грибной слой постепенно сходит на нет. Любители лесных прогулок в районе "Ашана" и на горе отмечают высокую конкуренцию среди грибников и то, что всё чаще попадаются переросшие экземпляры. Тем не менее самые настойчивые все же находят достаточно грибов, чтобы заготовить их на зиму или приготовить жаркое.

В Павловском районе, по словам местных жителей, сейчас приходится потрудиться: чтобы собрать ведро грибов, нужно обойти немало мест. Аналогичная ситуация сложилась в Рогозихе и Первомайском районе — грибники сожалеют, что немного опоздали: большая часть найденных грибов уже не отличается свежестью.

При этом есть и удачные локации. Например, в Ребрихинском районе настроения у грибников оптимистичные, а в Черемном любителям леса удалось всего за несколько часов набрать целую корзину белых грибов — и заодно зарядиться хорошим настроением.

Опытные грибники отмечают, что лес остается влажным после дождей, а погода отлично подходит для прогулок. Однако, чтобы уйти из леса с достойным "уловом", нужно быть внимательным. Многие надеются, что нынешняя не слишком щедрая фаза — лишь короткая пауза перед началом второго грибного слоя.