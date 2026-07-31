Если после употребления грибов появились симптомы, нужно сразу обращаться к врачу

31 июля 2026, 13:23, ИА Амител

Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru

Признаки отравления грибами могут проявиться не сразу: из-за разнообразия токсинов симптомы варьируются от мгновенных до отложенных на две недели. Об этом aif.ru рассказал миколог Максим Дьяков.

«Чаще всего первое проявление — это желудочно-кишечные, достаточно классические симптомы: тошнота, расстройство, температура, озноб», — пояснил специалист.

Если после употребления грибов появились симптомы, нужно сразу обращаться к врачу. Самостоятельно можно сделать промывание желудка — это универсальное действие при любом отравлении.

Предсказать скорость наступления летального исхода невозможно: все зависит от организма и количества съеденных грибов.

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