Лес окончательно проснулся после непогоды

03 августа 2026, 08:00, ИА Амител

Грибы в Алтайском крае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Любители тихой охоты в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" поделились фотографиями щедрых даров леса, который "проснулся" после проливных дождей.

На полянках собиратели находят десятки белых грибов, лисичек, а еще подосиновики, сыроежки, маслята и сухие грузди. Подберезовики встречаются редко, отмечают грибники.

"Улов" можно добыть в Ленточном бору, районе ж/д станции Штабка, в черте Барнаула, Фирсово, Тальменке, Колыванском, в Ребрихинском районах, а также во многих других лесах Алтайского края.