Алтайские грибники показали щедрые дары лесов после дождей. Фото
Лес окончательно проснулся после непогоды
03 августа 2026, 08:00, ИА Амител
Грибы в Алтайском крае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Любители тихой охоты в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" поделились фотографиями щедрых даров леса, который "проснулся" после проливных дождей.
На полянках собиратели находят десятки белых грибов, лисичек, а еще подосиновики, сыроежки, маслята и сухие грузди. Подберезовики встречаются редко, отмечают грибники.
"Улов" можно добыть в Ленточном бору, районе ж/д станции Штабка, в черте Барнаула, Фирсово, Тальменке, Колыванском, в Ребрихинском районах, а также во многих других лесах Алтайского края.
09:31:02 03-08-2026
эх, беленькие и рыжики на подходе.
вкуснотищщя!