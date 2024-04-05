Губернатор Мурманской области пришел в себя после покушения
Глава региона поблагодарил врачей за спасение и жителей за поддержку
05 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции из-за покушения, сообщил политик в телеграм-канале, лежа в реанимации.
Вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к главе региона подбежал мужчина и ударил его ножом в живот. Чибис был прооперирован и находился в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.
В своем видеообращении губернатор поблагодарил врачей за спасение и жителей за поддержку. "Спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо", — сказал он.
В комментариях под записью жители региона оставили сотни комментариев с добрыми пожеланиями в адрес губернатора:
- "Крепкого вам здоровья, Андрей Владимирович!"
- "Молодец. Не сдавайтесь. Выздоравливайте"
- "Крепитесь. Слава Богу. Здоровья Вам"
- "Вы прекрасный, открытый и очень позитивный человек! Скорейшего Вам выздоровления, Андрей Владимирович!"
17:02:06 05-04-2024
про губернаторов нам не интересно.