Губернатор Мурманской области пришел в себя после покушения

Глава региона поблагодарил врачей за спасение и жителей за поддержку

05 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Губернатор Андрей Чибис в реанимации / Кадр: t.me/andrey_chibis

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции из-за покушения, сообщил политик в телеграм-канале, лежа в реанимации.

Вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к главе региона подбежал мужчина и ударил его ножом в живот. Чибис был прооперирован и находился в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.

В своем видеообращении губернатор поблагодарил врачей за спасение и жителей за поддержку. "Спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо", — сказал он.

В комментариях под записью жители региона оставили сотни комментариев с добрыми пожеланиями в адрес губернатора: