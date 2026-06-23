Губернатор российского региона призвал "не повторять ажиотаж с гречкой" по бензину
Глава Липецкой области попросил заправляться по необходимости, а не впрок
23 июня 2026, 12:58, ИА Амител
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона заправляться исходя из текущей необходимости. Об этом он написал в своем Telegram‑канале.
Глава региона отметил, что в Ельце, Липецке и округах наблюдаются перебои с отдельными марками топлива на ряде заправок.
«Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно», — написал Артамонов.
Он пояснил, что закупка топлива впрок только усугубляет ситуацию: это увеличивает нагрузку на АЗС и "быстрее вымывает бензин там, где он есть".
Губернатор также призвал не повторять ажиотажа с гречкой, наблюдавшегося в 2020 и 2022 годах:
«Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020‑го и 2022‑го. Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из‑за проблем с логистикой и ажиотажным спросом».
Артамонов заверил, что поставки топлива в регион продолжаются. Правительство будет добиваться от операторов четких графиков поставок, контролировать наличие топлива и совместно с УФАС проверять ценообразование.
Напомним, топливный рынок находится в зоне повышенного внимания с весны. Так, в мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.
При этом в Минэнерго сообщали, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой, а в Кремле не увидели рисков с обеспечением регионов топливом. Тем временем ограничения на продажу бензина ввели в Сибири.
13:03:37 23-06-2026
Пойду гречки и муки прикуплю
13:17:47 23-06-2026
ажиотаж с гречкой --- а по гречке кто бил?
00:23:35 24-06-2026
Гость (13:17:47 23-06-2026) ажиотаж с гречкой --- а по гречке кто бил?... ковид и безумные жители.
13:21:31 23-06-2026
Это Липецких касается, надо нашего слушать.
13:22:24 23-06-2026
И гречка и горох дорожать начали(
13:39:04 23-06-2026
Нашли с чем сравнивать.. гречку любой может купить а ГСМ только у кого машина (ну или в косилку)
13:45:23 23-06-2026
Гость (13:39:04 23-06-2026) Нашли с чем сравнивать.. гречку любой может купить а ГСМ тол... Всё что вас окружает перевозиться в той или иной степени на ГСМ, нет ГСМ цены растут, всё дорожает, инфляция,
13:48:58 23-06-2026
Гость (13:39:04 23-06-2026) Нашли с чем сравнивать.. гречку любой может купить а ГСМ тол... В косилку чтоб гречу заготовить!
13:42:04 23-06-2026
Хватит разгонять эту тему в СМИ и соцсетях!!! Сидели бы все на ж...пе ровно и никто бы не заметил никаких ограничений. Раньше и не все то по 40 литров заправляли обычно, а сейчас и 40 литров и впрок кучу канистр. На сетевых заправках есть бензин и мне хватает.
14:53:48 23-06-2026
Гость (13:42:04 23-06-2026) Хватит разгонять эту тему в СМИ и соцсетях!!! Сидели бы все ... Власти уже в СМИ пишут про дефицит - а тебе хватает? Мне кажется, что ты просто отрабатываешь повестку.
14:00:43 23-06-2026
Собственно гречки и нет, взяли сейчас посл пачку в нашем магните 0.5 кг...
14:25:53 23-06-2026
У нас и доллар по 120 сметали, а он стал 80. Такое выгодное получилось вложение