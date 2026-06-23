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Губернатор российского региона призвал "не повторять ажиотаж с гречкой" по бензину

Глава Липецкой области попросил заправляться по необходимости, а не впрок

23 июня 2026, 12:58, ИА Амител

Топливо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Топливо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона заправляться исходя из текущей необходимости. Об этом он написал в своем Telegram‑канале.

Глава региона отметил, что в Ельце, Липецке и округах наблюдаются перебои с отдельными марками топлива на ряде заправок.

«Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно», — написал Артамонов. 

Он пояснил, что закупка топлива впрок только усугубляет ситуацию: это увеличивает нагрузку на АЗС и "быстрее вымывает бензин там, где он есть".

Губернатор также призвал не повторять ажиотажа с гречкой, наблюдавшегося в 2020 и 2022 годах: 

«Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020‑го и 2022‑го. Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из‑за проблем с логистикой и ажиотажным спросом».

Артамонов заверил, что поставки топлива в регион продолжаются. Правительство будет добиваться от операторов четких графиков поставок, контролировать наличие топлива и совместно с УФАС проверять ценообразование.

Напомним, топливный рынок находится в зоне повышенного внимания с весны. Так, в мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. 

При этом в Минэнерго сообщали, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой, а в Кремле не увидели рисков с обеспечением регионов топливом. Тем временем ограничения на продажу бензина ввели в Сибири

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 12

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Анна

13:03:37 23-06-2026

Пойду гречки и муки прикуплю

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Гость

13:17:47 23-06-2026

ажиотаж с гречкой --- а по гречке кто бил?

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ыть

00:23:35 24-06-2026

Гость (13:17:47 23-06-2026) ажиотаж с гречкой --- а по гречке кто бил?... ковид и безумные жители.

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Гость

13:21:31 23-06-2026

Это Липецких касается, надо нашего слушать.

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Гость

13:22:24 23-06-2026

И гречка и горох дорожать начали(

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Гость

13:39:04 23-06-2026

Нашли с чем сравнивать.. гречку любой может купить а ГСМ только у кого машина (ну или в косилку)

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ВВП

13:45:23 23-06-2026

Гость (13:39:04 23-06-2026) Нашли с чем сравнивать.. гречку любой может купить а ГСМ тол... Всё что вас окружает перевозиться в той или иной степени на ГСМ, нет ГСМ цены растут, всё дорожает, инфляция,

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Гость

13:48:58 23-06-2026

Гость (13:39:04 23-06-2026) Нашли с чем сравнивать.. гречку любой может купить а ГСМ тол... В косилку чтоб гречу заготовить!

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Гость

13:42:04 23-06-2026

Хватит разгонять эту тему в СМИ и соцсетях!!! Сидели бы все на ж...пе ровно и никто бы не заметил никаких ограничений. Раньше и не все то по 40 литров заправляли обычно, а сейчас и 40 литров и впрок кучу канистр. На сетевых заправках есть бензин и мне хватает.

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Гость

14:53:48 23-06-2026

Гость (13:42:04 23-06-2026) Хватит разгонять эту тему в СМИ и соцсетях!!! Сидели бы все ... Власти уже в СМИ пишут про дефицит - а тебе хватает? Мне кажется, что ты просто отрабатываешь повестку.

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Гость

14:00:43 23-06-2026

Собственно гречки и нет, взяли сейчас посл пачку в нашем магните 0.5 кг...

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Гость

14:25:53 23-06-2026

У нас и доллар по 120 сметали, а он стал 80. Такое выгодное получилось вложение

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