Губернатор российского региона призвал "не повторять ажиотаж с гречкой" по бензину

Глава Липецкой области попросил заправляться по необходимости, а не впрок

23 июня 2026, 12:58, ИА Амител

Топливо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона заправляться исходя из текущей необходимости. Об этом он написал в своем Telegram‑канале.

Глава региона отметил, что в Ельце, Липецке и округах наблюдаются перебои с отдельными марками топлива на ряде заправок.

«Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно», — написал Артамонов.

Он пояснил, что закупка топлива впрок только усугубляет ситуацию: это увеличивает нагрузку на АЗС и "быстрее вымывает бензин там, где он есть".

Губернатор также призвал не повторять ажиотажа с гречкой, наблюдавшегося в 2020 и 2022 годах:

«Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020‑го и 2022‑го. Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из‑за проблем с логистикой и ажиотажным спросом».

Артамонов заверил, что поставки топлива в регион продолжаются. Правительство будет добиваться от операторов четких графиков поставок, контролировать наличие топлива и совместно с УФАС проверять ценообразование.

Напомним, топливный рынок находится в зоне повышенного внимания с весны. Так, в мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.

При этом в Минэнерго сообщали, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой, а в Кремле не увидели рисков с обеспечением регионов топливом. Тем временем ограничения на продажу бензина ввели в Сибири.