Даже обычный стиральный порошок может стать причиной потери белизны: его частицы задерживаются в волокнах и при сушке вступают в реакцию с кислородом и солями жесткой воды

14 сентября 2026, 17:01, ИА Амител

Белые кроссовки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Белые кроссовки часто теряют свою первозданную белизну после стирки и полного высыхания. Эксперт в области химии, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов поделился своими наблюдениями с Life.ru.

"Из-за остатков моющего средства могут появляться желтоватые разводы. При обильном использовании порошка или геля часть поверхностно-активных веществ остается в волокнах ткани и по мере высыхания перемещается вместе с влагой к поверхности. Вода испаряется, а растворенные в ней компоненты концентрируются на отдельных участках, поэтому на белом материале становятся заметны пятна", — отметил эксперт.

Особенно уязвим многослойный верх текстильной обуви. Моющий раствор проникает вглубь материала, и его удаление становится сложной задачей. Увеличение количества средства не решает проблему. Для белых кроссовок рекомендуется использовать небольшое количество жидкого средства, тщательно смывать его и ополаскивать обувь прохладной водой.

Кроме того, подошвы и декоративные элементы кроссовок могут желтеть из-за воздействия кислорода, ультрафиолета или высоких температур. В процессе окисления в материале появляются соединения, придающие ему желтоватый оттенок, особенно заметный на светлых деталях, подчеркнул эксперт.

Неправильный режим сушки также способствует пожелтению. Использование горячей воды, фена, обогревателя, батареи или прямых солнечных лучей ускоряет старение материала. Быстрое и неравномерное высыхание делает загрязнения и остатки моющего средства более заметными. Поэтому после стирки кроссовки лучше сушить при комнатной температуре в проветриваемом месте.