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Эксперт рассказал, как сэкономить на воде до 40% с помощью счетчиков и полезных привычек

Установка приборов учета, устранение протечек, душ вместо ванны и стирка при полной загрузке помогут заметно снизить платежки

16 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru
Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов в беседе с РИА Новости объяснил, как сократить расходы на водоснабжение. По его словам, установка счетчиков воды позволяет снизить платежи на 20-40%.

«Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь заметно увеличивает расход», — добавил аналитик.

Сэкономить также помогают многотарифные счетчики: они учитывают потребление воды в разное время суток, когда тарифы могут отличаться. Баранов посоветовал сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг — потребитель должен понимать, за что именно он платит.

Кроме того, изменить ситуацию могут и поведенческие привычки. Среди них:

  • прием душа вместо ванны;

  • мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей;

  • стирка вещей только при полной загрузке техники.

       

Комментарии 8

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Гость

16:55:07 16-05-2026

мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей; -- а недавно чмырили европейцев за то, что они, якобы, не проточной водой мыли

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Вася

18:34:21 16-05-2026

Купите моющий пылесос. И он вам и воду с.кономит. И спину сбережёт. Купите посудомойную машину. Экономия будет реально заметна. Почему эксперт не упомянул эти вещи? Только ванна и душ. Сразу видно на какую домашню работу человек способен дома.

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Гость

18:51:47 16-05-2026

Всё-таки фамилия иногда правильно характеризует её носителя. Никогда не понимал Ыкспертов, которые в качестве довода экономии, приводят пример установки счётчика. Счётчик всего лишь учитывает расход и никак не влияет на потребление. Другое дело иные предложения Ыкспертов, такие как, плохо и редко мыться, плохо и редко стираться, через раз смывать... вполне себе работоспособны, но не гигиеничны.

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Горожанин.

06:13:56 17-05-2026

Как бы мы ни экономили , новоявленные владельцы тепла,горячей и холодной воды, электроэнергии, приХватизировавшие их в 90-х и нулевых годах, все-равно увеличат тарифы с 01.11.26 года на 11,7 % минимум.Так что перед выборами в сентябре нам надо очень сильно думать головой, а не сердцем, за кого голосовать.

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Горожанин

08:39:32 17-05-2026

Горожанин. (06:13:56 17-05-2026) Как бы мы ни экономили , новоявленные владельцы тепла,горяче... Сам пишешь -все-равно увеличат тарифы с 01.11.26 года на 11,7 %.
Ну и какая разница за кого ты проголосуешь?

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Гость

07:45:42 17-05-2026

Зачем я буду создавать себе головняк и ограничивать в радости свободного потребления? По нормативу не так уж и дорого. На одного за тыщу месяц ты покупаешь полную водяную беззаботность.

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Гость

10:03:21 17-05-2026

Магнит на счётчики даёт 💯 процентную экономию.

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Гость

11:10:23 17-05-2026

Гость (10:03:21 17-05-2026) Магнит на счётчики даёт 💯 процентную экономию....
Это было бы вполне справедливым ответом на завышенные тарифы ресурсовиков, но дело в том, что недостача раскидывается на соседей в графу СОИ😪 и тут возникают угрызения совести не позволяющие так просто решить проблему несправедливых тарифов. Законодатель в этом вопросе, как и во всех остальных, не на стороне народа и справедливости.

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