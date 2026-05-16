Эксперт рассказал, как сэкономить на воде до 40% с помощью счетчиков и полезных привычек
Установка приборов учета, устранение протечек, душ вместо ванны и стирка при полной загрузке помогут заметно снизить платежки
16 мая 2026, 16:00, ИА Амител
Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов в беседе с РИА Новости объяснил, как сократить расходы на водоснабжение. По его словам, установка счетчиков воды позволяет снизить платежи на 20-40%.
«Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь заметно увеличивает расход», — добавил аналитик.
Сэкономить также помогают многотарифные счетчики: они учитывают потребление воды в разное время суток, когда тарифы могут отличаться. Баранов посоветовал сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг — потребитель должен понимать, за что именно он платит.
Кроме того, изменить ситуацию могут и поведенческие привычки. Среди них:
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прием душа вместо ванны;
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мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей;
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стирка вещей только при полной загрузке техники.
16:55:07 16-05-2026
мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей; -- а недавно чмырили европейцев за то, что они, якобы, не проточной водой мыли
18:34:21 16-05-2026
Купите моющий пылесос. И он вам и воду с.кономит. И спину сбережёт. Купите посудомойную машину. Экономия будет реально заметна. Почему эксперт не упомянул эти вещи? Только ванна и душ. Сразу видно на какую домашню работу человек способен дома.
18:51:47 16-05-2026
Всё-таки фамилия иногда правильно характеризует её носителя. Никогда не понимал Ыкспертов, которые в качестве довода экономии, приводят пример установки счётчика. Счётчик всего лишь учитывает расход и никак не влияет на потребление. Другое дело иные предложения Ыкспертов, такие как, плохо и редко мыться, плохо и редко стираться, через раз смывать... вполне себе работоспособны, но не гигиеничны.
06:13:56 17-05-2026
Как бы мы ни экономили , новоявленные владельцы тепла,горячей и холодной воды, электроэнергии, приХватизировавшие их в 90-х и нулевых годах, все-равно увеличат тарифы с 01.11.26 года на 11,7 % минимум.Так что перед выборами в сентябре нам надо очень сильно думать головой, а не сердцем, за кого голосовать.
08:39:32 17-05-2026
Горожанин. (06:13:56 17-05-2026) Как бы мы ни экономили , новоявленные владельцы тепла,горяче... Сам пишешь -все-равно увеличат тарифы с 01.11.26 года на 11,7 %.
Ну и какая разница за кого ты проголосуешь?
07:45:42 17-05-2026
Зачем я буду создавать себе головняк и ограничивать в радости свободного потребления? По нормативу не так уж и дорого. На одного за тыщу месяц ты покупаешь полную водяную беззаботность.
10:03:21 17-05-2026
Магнит на счётчики даёт 💯 процентную экономию.
11:10:23 17-05-2026
Гость (10:03:21 17-05-2026) Магнит на счётчики даёт 💯 процентную экономию....
Это было бы вполне справедливым ответом на завышенные тарифы ресурсовиков, но дело в том, что недостача раскидывается на соседей в графу СОИ😪 и тут возникают угрызения совести не позволяющие так просто решить проблему несправедливых тарифов. Законодатель в этом вопросе, как и во всех остальных, не на стороне народа и справедливости.