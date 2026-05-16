Эксперт рассказал, как сэкономить на воде до 40% с помощью счетчиков и полезных привычек

Установка приборов учета, устранение протечек, душ вместо ванны и стирка при полной загрузке помогут заметно снизить платежки

16 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов в беседе с РИА Новости объяснил, как сократить расходы на водоснабжение. По его словам, установка счетчиков воды позволяет снизить платежи на 20-40%.

«Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь заметно увеличивает расход», — добавил аналитик.

Сэкономить также помогают многотарифные счетчики: они учитывают потребление воды в разное время суток, когда тарифы могут отличаться. Баранов посоветовал сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг — потребитель должен понимать, за что именно он платит.

Кроме того, изменить ситуацию могут и поведенческие привычки. Среди них: