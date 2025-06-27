Искупаться и понаблюдать за Солнцем. Куда сходить в Барнауле 28 и 29 июня

Amic.ru подобрал лучшие события предстоящих выходных

27 июня 2025, 19:27, ИА Амител

Бассейн / Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

Всего несколько часов осталось до наступления долгожданных выходных. В самый разгар лета их нужно провести насыщенно, ярко и интересно. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые пройдут в ближайшие субботу и воскресенье.

28 июня, суббота

Концерт классической музыки оркестра им. Чайковского 6+

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского исполнит Серенаду для струнного оркестра, фрагменты цикла "Времена года", популярные концертные пьесы. В качестве солистов выступят ведущие артисты БСО — коллектива, который еще Шостакович называл "выдающимся ансамблем выдающихся музыкантов". Дополнят программу сочинения Танеева и Рахманинова — композиторов, становление которых было тесно связано с Чайковским.

28 июня 17:00

Филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35

2000-2500 рублей

Стендап-шоу Roast Battle 18+

10 комиков разобьются на пары и выйдут на ринг. Никаких правил — только хлёсткие шутки, личные провалы и жёсткие подколы. Кто-то уйдёт в слезах, а кто-то унесёт денежный приз. Для любителей чёрного юмора — чистейший адреналин.

28 июня 20:00

Не беси, ул. Кирова, 51а

500 рублей

Официальное открытие пляжа "Лапа"

В этот уикенд на "Лапе"праздник! Гостей ждут банные дни — веники, шапки да варежки, парения в мобильных банях и горячие бассейн, травяные чаи Алтая, пироги с пылу с жару и уютный концерт Александра Волокитина.

28 июня 11:00

Гребной канал

Вход платный. Утренний тариф (с 10 до 14 часов) 500 р, дневной (с 10 до 21 часа) 1000 р, с 17 до 21 часа (500 р). До 6 июля 2025 года скидка 50% на все тарифы.

29 июня, воскресенье

"Наблюдаем Солнце" 6+

Любой желающий может понаблюдать за Солнцем в телескоп.

29 июня 13:30

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Бесплатно

Фестиваль Acoustic day 16+

На сцене выступят Сафонкин Дмитрий и Матыцин Андрей, Александр Мордвинов и Вика Катаева, Екатерина Зинченко, Валентина.

29 июня 19:00

Hairy lemon, ул. Лазурная, 13

400-600 рублей

Ещё больше мероприятий на каждый день ищите в нашем Telegram-боте.