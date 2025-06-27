Искупаться и понаблюдать за Солнцем. Куда сходить в Барнауле 28 и 29 июня
Amic.ru подобрал лучшие события предстоящих выходных
27 июня 2025, 19:27, ИА Амител
Всего несколько часов осталось до наступления долгожданных выходных. В самый разгар лета их нужно провести насыщенно, ярко и интересно. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые пройдут в ближайшие субботу и воскресенье.
28 июня, суббота
Концерт классической музыки оркестра им. Чайковского 6+
Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского исполнит Серенаду для струнного оркестра, фрагменты цикла "Времена года", популярные концертные пьесы. В качестве солистов выступят ведущие артисты БСО — коллектива, который еще Шостакович называл "выдающимся ансамблем выдающихся музыкантов". Дополнят программу сочинения Танеева и Рахманинова — композиторов, становление которых было тесно связано с Чайковским.
- 28 июня 17:00
- Филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35
- 2000-2500 рублей
Стендап-шоу Roast Battle 18+
10 комиков разобьются на пары и выйдут на ринг. Никаких правил — только хлёсткие шутки, личные провалы и жёсткие подколы. Кто-то уйдёт в слезах, а кто-то унесёт денежный приз. Для любителей чёрного юмора — чистейший адреналин.
- 28 июня 20:00
- Не беси, ул. Кирова, 51а
- 500 рублей
Официальное открытие пляжа "Лапа"
В этот уикенд на "Лапе"праздник! Гостей ждут банные дни — веники, шапки да варежки, парения в мобильных банях и горячие бассейн, травяные чаи Алтая, пироги с пылу с жару и уютный концерт Александра Волокитина.
- 28 июня 11:00
- Гребной канал
- Вход платный. Утренний тариф (с 10 до 14 часов) 500 р, дневной (с 10 до 21 часа) 1000 р, с 17 до 21 часа (500 р). До 6 июля 2025 года скидка 50% на все тарифы.
29 июня, воскресенье
"Наблюдаем Солнце" 6+
Любой желающий может понаблюдать за Солнцем в телескоп.
- 29 июня 13:30
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- Бесплатно
Фестиваль Acoustic day 16+
На сцене выступят Сафонкин Дмитрий и Матыцин Андрей, Александр Мордвинов и Вика Катаева, Екатерина Зинченко, Валентина.
- 29 июня 19:00
- Hairy lemon, ул. Лазурная, 13
- 400-600 рублей
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20:54:24 27-06-2025
на солнце очень даже тепло, нет удручающей жары!! но не рекомендуб в то же время купаться, когда там кто-то поет-пляшет. ужасно потом гудит в голове. хочется релакся и тишины
15:00:46 28-06-2025
За такие деньги купайтесь сами