НОВОСТИОбщество

Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2027 год

Всего в следующем году будет 118 выходных дней

04 мая 2026, 21:55, ИА Амител

Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2027 год. В рамках оптимизации выходных предлагается перенести несколько дней: субботу, 2 января, — на пятницу, 5 ноября. Воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря; а субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля, сообщает ведомство.

С учетом этих переносов в 2027 году установлены следующие периоды отдыха:

  • с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • с 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря 2027 года.

Ранее юрист напомнил о двойной оплате за работу в выходные и праздники. Сотрудник также может выбрать дополнительный выходной вместо повышенной зарплаты.

Майские праздники / Изображение сгенерировано

В России напомнили о продолжительных майских выходных

Май — месяц с пониженной нормой рабочего времени, что влияет на расчет отпускных и премий
НОВОСТИОбщество

праздники Работа выходные
       

Комментарии 1

Avatar Picture
Шинник

22:10:01 04-05-2026

неправильно.
у нас 182

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров