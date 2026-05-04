Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2027 год
Всего в следующем году будет 118 выходных дней
04 мая 2026, 21:55, ИА Амител
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2027 год. В рамках оптимизации выходных предлагается перенести несколько дней: субботу, 2 января, — на пятницу, 5 ноября. Воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря; а субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля, сообщает ведомство.
С учетом этих переносов в 2027 году установлены следующие периоды отдыха:
- с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября;
- 31 декабря 2027 года.
Ранее юрист напомнил о двойной оплате за работу в выходные и праздники. Сотрудник также может выбрать дополнительный выходной вместо повышенной зарплаты.
22:10:01 04-05-2026
