Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2027 год

Всего в следующем году будет 118 выходных дней

04 мая 2026, 21:55, ИА Амител

Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2027 год. В рамках оптимизации выходных предлагается перенести несколько дней: субботу, 2 января, — на пятницу, 5 ноября. Воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря; а субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля, сообщает ведомство.

С учетом этих переносов в 2027 году установлены следующие периоды отдыха:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года.

Ранее юрист напомнил о двойной оплате за работу в выходные и праздники. Сотрудник также может выбрать дополнительный выходной вместо повышенной зарплаты.