НОВОСТИЭкономика

Как топливный кризис отразится на ключевой ставке, разъяснила глава Центробанка

"Трудности носят временный характер", — заявила Набиуллина

02 июля 2026, 21:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Банк России оценит влияние топливного кризиса на инфляцию к очередному заседанию по ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе Банка России. Ее слова передает РИА Новости

«Мне кажется, правительство принимает все меры, для того чтобы стабилизировать ситуацию. Что касается нас, Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке», — сказала она.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, "шоки предложения" могут оказаться разовыми. А Центробанк исходит из того, что трудности на топливном рынке имеют временный характер. 

«Июньские опросы инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них. Будем смотреть в июле, и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию», — добавила глава Банка России.

АЗС, топливо / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

Экономика ставка Топливо Центробанк
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Комментарии 2

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Гость

08:56:48 03-07-2026

Набиуллина бензин по 100 руб. не покупает. Ей то чё?

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Гость

16:27:19 03-07-2026

Как будто, могло быть иначе. Все по сценарию. Годами отработано.

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