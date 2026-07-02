Как топливный кризис отразится на ключевой ставке, разъяснила глава Центробанка

"Трудности носят временный характер", — заявила Набиуллина

02 июля 2026, 21:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Банк России оценит влияние топливного кризиса на инфляцию к очередному заседанию по ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе Банка России. Ее слова передает РИА Новости.

«Мне кажется, правительство принимает все меры, для того чтобы стабилизировать ситуацию. Что касается нас, Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке», — сказала она.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, "шоки предложения" могут оказаться разовыми. А Центробанк исходит из того, что трудности на топливном рынке имеют временный характер.