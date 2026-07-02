Как топливный кризис отразится на ключевой ставке, разъяснила глава Центробанка
"Трудности носят временный характер", — заявила Набиуллина
02 июля 2026, 21:15, ИА Амител
Банк России оценит влияние топливного кризиса на инфляцию к очередному заседанию по ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе Банка России. Ее слова передает РИА Новости.
«Мне кажется, правительство принимает все меры, для того чтобы стабилизировать ситуацию. Что касается нас, Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке», — сказала она.
По мнению Эльвиры Набиуллиной, "шоки предложения" могут оказаться разовыми. А Центробанк исходит из того, что трудности на топливном рынке имеют временный характер.
«Июньские опросы инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них. Будем смотреть в июле, и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию», — добавила глава Банка России.
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Набиуллина бензин по 100 руб. не покупает. Ей то чё?
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Как будто, могло быть иначе. Все по сценарию. Годами отработано.