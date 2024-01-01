После январской оттепели в Алтайский край придут морозы до -28 градусов

01 января 2024, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первая декада января в Алтайском крае, согласно долгосрочному прогнозу, выдастся теплее нормы на 5-7 градусов. При этом порывистый ветер, метели и гололедные явления на дорогах предполагаются в большинстве дней новогодних каникул. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Ночные температуры будут колебаться от -8…-15, а местами -20 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3…-8 до 0…+5 градусов. Однако в середине декады в регион придет резкое похолодание.