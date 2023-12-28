В Барнауле зажгли главную новогоднюю елку на площади Сахарова
Пока что в тестовом режиме
28 декабря 2023, 10:18, ИА Амител
На главной елке Барнаула запустили новогоднюю иллюминацию, сообщает корреспондент amic.ru.
"Пока что в тестовом режиме. Программы проверяют", – отметил наш корреспондент.
Напомним, новогодняя сцена на площади Сахарова откроется 29 декабря в 17:00, торжественное зажжение главной елки в городе запланировано на 18:00. Новогодних салютов в этом году в Барнауле не будет, поскольку от них решили отказаться.
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13:38:40 28-12-2023
Почему в нашем красивом городе елка похожа на морковку? (((((
13:42:13 28-12-2023
Гость (13:38:40 28-12-2023) Почему в нашем красивом городе елка похожа на морковку? ((((... Это не морковка. Это больше на пробку похоже. Куда ее толкают самостоятельно догодаетесь?
13:58:52 28-12-2023
Гость (13:42:13 28-12-2023) Это не морковка. Это больше на пробку похоже. Куда ее толкаю... Не понятны Ваши ребусы. Наверное это что то Вам понятное но не всем.
16:32:52 28-12-2023
Заголовок случайно прочитала как "В Барнауле СОЖГЛИ главную новогоднюю елку на площади Сахарова". Всё, пора отдыхать…
22:58:42 28-12-2023
Гость (16:32:52 28-12-2023) Заголовок случайно прочитала как "В Барнауле СОЖГЛИ главную ... Бывает от усталости.