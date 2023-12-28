В Барнауле зажгли главную новогоднюю елку на площади Сахарова

Пока что в тестовом режиме

28 декабря 2023, 10:18, ИА Амител

На главной елке Барнаула запустили новогоднюю иллюминацию, сообщает корреспондент amic.ru.

"Пока что в тестовом режиме. Программы проверяют", – отметил наш корреспондент.

Напомним, новогодняя сцена на площади Сахарова откроется 29 декабря в 17:00, торжественное зажжение главной елки в городе запланировано на 18:00. Новогодних салютов в этом году в Барнауле не будет, поскольку от них решили отказаться.