НОВОСТИОбщество

В Барнауле зажгли главную новогоднюю елку на площади Сахарова

Пока что в тестовом режиме

28 декабря 2023, 10:18, ИА Амител

На главной елке Барнаула запустили новогоднюю иллюминацию, сообщает корреспондент amic.ru.

"Пока что в тестовом режиме. Программы проверяют", – отметил наш корреспондент.

Напомним, новогодняя сцена на площади Сахарова откроется 29 декабря в 17:00, торжественное зажжение главной елки в городе запланировано на 18:00. Новогодних салютов в этом году в Барнауле не будет, поскольку от них решили отказаться.

Фото: barnaul.org

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Новый год
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Комментарии 5

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Гость

13:38:40 28-12-2023

Почему в нашем красивом городе елка похожа на морковку? (((((

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Гость

13:42:13 28-12-2023

Гость (13:38:40 28-12-2023) Почему в нашем красивом городе елка похожа на морковку? ((((... Это не морковка. Это больше на пробку похоже. Куда ее толкают самостоятельно догодаетесь?

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Гость

13:58:52 28-12-2023

Гость (13:42:13 28-12-2023) Это не морковка. Это больше на пробку похоже. Куда ее толкаю... Не понятны Ваши ребусы. Наверное это что то Вам понятное но не всем.

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Гость

16:32:52 28-12-2023

Заголовок случайно прочитала как "В Барнауле СОЖГЛИ главную новогоднюю елку на площади Сахарова". Всё, пора отдыхать…

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Гость.

22:58:42 28-12-2023

Гость (16:32:52 28-12-2023) Заголовок случайно прочитала как "В Барнауле СОЖГЛИ главную ... Бывает от усталости.

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