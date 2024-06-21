Когда пройдут выпускные в Алтайском крае и за что на празднике можно получить штраф?

Рассказываем, по каким правилам пройдут выпускные вечера в школах и что нужно помнить, отправляясь на банкет

21 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Выпускной / Фото: из архива amic.ru

В 2024 году из школ, лицеев и гимназий Алтайского края выпускаются более 9500 одиннадцатиклассников. Еще 27 тысяч человек оканчивают девятый класс. Когда пройдут выпускные вечера и как отметить последнюю школьную ночь, чтобы она точно запомнилась, но при этом не получить штраф, разбирался amic.ru.

Когда в Алтайском крае состоятся выпускные вечера?

Министерство просвещения рекомендовало в этом учебном году провести школьные выпускные вечера 28-29 июня. Поэтому большинство образовательных организаций организуют праздничные мероприятии в эти даты, сообщили amic.ru в региональном Минобре.

Где пройдут выпускные вечера?

Традиционно официальная часть выпускного вечера проходит в стенах родной школы. Но есть и исключения из правил. Ежегодно родители арендуют концертные залы, чтобы вручение аттестатов состоялось в более торжественной обстановке, или когда школьный просто не вмещает всех желающих.

Неофициальную часть праздника организуют в кафе, ресторанах, банкетных комплексах и парк-отелях. И в последние годы все чаще два этих события выпадают на разные даты. Дело в том, что бронировать место для банкета родители начинают чуть ли не за год, а угадать точную дату вручения аттестата весьма проблематично.

Так, в барнаульской школе № 55 банкет запланирован на 27 июня, а официальная часть пройдет на следующий день. В гимназии № 40 документы об образовании детям вручат 29 июня, а банкет состоится 30-го числа.

В Минобре сообщили, что в каждой школе для обеспечения безопасности во время выпускных будут дежурить педагоги, родители и правоохранители. Кроме того, образовательным организациям рекомендовали провести инструктаж для учителей, родителей и учащихся о недопустимости табакокурения и распития алкоголя в местах проведения мероприятий.

Что грозит выпускникам за распитие алкоголя на банкете?

Распитие алкоголя даже на неофициальной части мероприятия несовершеннолетними запрещено, говорит начальник ПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю Любовь Лисафина. За это нарушение предусмотрена ответственность для подростков и их родителей.

Если школьнику уже исполнилось 16 лет, протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте сотрудники полиции составят на него лично по ч. 1 ст. 20.20 КоАП. Но если алкоголь распивает ребенок младше 16 лет, это не значит, что наказания не будет.

"В этом случае к ответственности мы будем привлекать родителей или законного представителя по ст. 20.22 КоАП. Протокол в отношении взрослых будет составлен, даже если родителей не было на самом мероприятии. И если мы говорим о выпускных, сопровождение должностных лиц от школы, а также родителей обязательно. Дети в кафе, банкет-холлах, ресторанах не могут находиться одни, за ними должен быть установлен контроль", – объясняет Любовь Лисафина.

Кстати, наказание грозит не только за распитие спиртного, но и за появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в общественном месте по статье 20.21 КоАП, подчеркивает начальник ПДН.

"Кроме того, к ответственности мы будем привлекать и родителя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию", – говорит Любовь Лисафина.

По статье 6.10 КоАП есть риск получить протокол за вовлечение подростков в распитие алкоголя. Нарваться на штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей рискуют посторонние совершеннолетние. Для родителей за такую инициативу штрафы серьезнее: от 4 до 5 тысяч.

Какое наказание будет за курение?

За курение в общественных местах вейпов, электронных или обычных сигарет по ст. 6.24 КоАП на выпускника могут составить протокол. Если он младше 16 лет, субъектом административного права он еще не является. В этом случае сотрудники полиции вынесут постановление об отказе в возбуждении административного производства, рассказывает начальник ПДН. Но даже в этом случае у школьника могут быть серьезные проблемы.

"Любой протокол – это правовой документ. Даже если ребенку, например, 15 лет и мы вынесли постановление об отказе, этот нормативный документ будет основанием для постановки несовершеннолетнего на профилактический учет в полиции, а также на межведомственный учет. Единственный проступок может серьезно осложнить жизнь. Поэтому я призываю всех ребят подумать о себе и своем здоровье, а также о близких людях, которые тоже по итогу понесут административное наказание", – предостерегает Любовь Лисафина.

Как выпускникам встретить рассвет, чтобы не нарваться на штраф?

На территории Алтайского края действует региональный закон № 99-ЗС, больше известный как "комендантский час". В соответствии с ним подростки до 16 лет без сопровождения взрослых могут находиться на улице или в любом общественном месте до 22:00. Те, кому от 16 до 18 лет, гулять могут на час дольше. Все остальное время несовершеннолетние имеют право быть вне дома только в сопровождении взрослых, говорит начальник ПДН.

"Но это не значит, что если в компании выпускников будут молодые люди старше 18 лет, они укладываются в рамки закона. Речь идет о родителях или других лицах, которые могут представлять его интересы, обеспечивать безопасность и нести ответственность за несовершеннолетнего. За нарушение комендантского часа предусмотрена административная ответственность для родителей, которые отпускают детей одних и оставляют без контроля. Накануне выпускных вечеров мы проводим профилактические беседы. Очень хорошо в этом нам помогает Минобр и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Общими усилиями мы стараемся предупредить подобные нарушения", – заключила Любовь Лисафина.