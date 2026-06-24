Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили у опытной наркосбытчицы из Бийска

В ходе обыска оперативники изъяли свыше 600 граммов запрещенных веществ

24 июня 2026, 09:48, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу села Советского, подозреваемую в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. У женщины изъяли более 600 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, подозреваемую задержали с поличным в съемной квартире в Бийске. В момент визита сотрудников полиции женщина занималась фасовкой наркотического вещества по пакетам для дальнейшего распространения. В ходе обыска оперативники изъяли свыше 600 граммов синтетических наркотиков.

Полицейские установили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По версии следствия, к незаконной деятельности она вновь вернулась в ноябре прошлого года.

Предполагается, что фигурантка работала на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Она получала от кураторов координаты тайников с крупными партиями запрещенных веществ, после чего забирала их, фасовала и распространяла на территории Бийска.

По информации полиции, за девять месяцев подозреваемая могла сбыть более двух килограммов синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По ходатайству следствия суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.