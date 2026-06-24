Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили у опытной наркосбытчицы из Бийска
В ходе обыска оперативники изъяли свыше 600 граммов запрещенных веществ
24 июня 2026, 09:48, ИА Амител
В Бийске сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу села Советского, подозреваемую в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. У женщины изъяли более 600 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным правоохранителей, подозреваемую задержали с поличным в съемной квартире в Бийске. В момент визита сотрудников полиции женщина занималась фасовкой наркотического вещества по пакетам для дальнейшего распространения. В ходе обыска оперативники изъяли свыше 600 граммов синтетических наркотиков.
Полицейские установили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По версии следствия, к незаконной деятельности она вновь вернулась в ноябре прошлого года.
Предполагается, что фигурантка работала на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Она получала от кураторов координаты тайников с крупными партиями запрещенных веществ, после чего забирала их, фасовала и распространяла на территории Бийска.
По информации полиции, за девять месяцев подозреваемая могла сбыть более двух килограммов синтетических наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
По ходатайству следствия суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
10:20:38 24-06-2026
расстрел должен быть ее за это
а ее всей родне должна быть тюрьма за то что родня
их имущество должно быть все конфисковано
10:55:18 24-06-2026
Гость (10:20:38 24-06-2026) расстрел должен быть ее за этоа ее всей родне должна быт...
Представляю, как полыхало бы у вас, если бы кого-то из вашей родни поймали с наркотой )))
11:20:50 24-06-2026
Гость (10:55:18 24-06-2026) Представляю, как полыхало бы у вас, если бы кого-то из в... а если б вашего родственника посадили на иглу - тоже бы слезу пускали?
15:29:56 24-06-2026
Мусик (11:20:50 24-06-2026) а если б вашего родственника посадили на иглу - тоже бы слез... не в лес бы ушел с заточенным ломом. Начал бы тупо семьи подсаживальщиков на иглы мочить
11:16:06 24-06-2026
Гость (10:20:38 24-06-2026) расстрел должен быть ее за этоа ее всей родне должна быт... Так ведь крыша тогда обидится и примет соответствующие законы, направленные на недопущение подобного.
11:01:54 24-06-2026
Мама Чоли? Или нет?
21:03:31 24-06-2026
Цыгане? Опытная сбытчица? Она должна быть уже давно на корм рыбам пущена.