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В Барнауле задержали женщину с колбами, трубками и свертками в синей изоленте

Горожанка пыталась сбыть крупную партию "синтетики"

18 мая 2026, 10:18, ИА Амител

В Барнауле задержали наркосбытчицу / Фото: алтайское МВД
В Барнауле задержали наркосбытчицу / Фото: алтайское МВД

В Барнауле правоохранители поймали 35-летнюю женщину, которая через мессенджер купила наркотики и пыталась разложить по тайникам запрещенное вещество, сообщает алтайское МВД.

«При личном досмотре правоохранители изъяли у ранее дважды судимой женщины 22 свертка в синей изоленте, три пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, стеклянные колбы, пластиковые трубки», — рассказали в ведомстве.

В ходе обследования места происшествия полицейские обнаружили еще пять свертков. Как позже показала экспертиза, порошок — N-метилэфедрон общим весом 83,23 грамма.

Женщина пояснила, что по указанным куратором координатам забрала из схрона партию "синтетики" с целью дальнейшего сбыта.

Ранее в Барнауле задержали двух молодых мигрантов, которые гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке. Один из наркосбытчиков — студент местного вуза.

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул борьба с наркотиками
       

Комментарии 3

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Musik

10:28:56 18-05-2026

синяя изолента виновата - даже в новых китайских хавалах она есть...

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.....

10:38:06 18-05-2026

На синей изоленте мир держится

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Вежливый Человек

07:13:47 19-05-2026

Синяя изолента - причина всего.

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