Кусают сотнями в неделю. В Алтайском крае подозревают уже 14 случаев клещевого энцефалита

В ближайшее время специальная комиссия поставит пострадавшим окончательные диагнозы

23 июня 2026, 06:50, ИА Амител

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Первые 14 случаев заражения клещевым энцефалитом уже предварительно зафиксировали в Алтайском крае с начала весенне-летнего сезона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова. Она подчеркнула, что не все эти случаи могут оказаться подтвержденными — это в ближайшее время решит специальная комиссия.

Почти все укушенные уже вылечились

Среди пострадавших — 12 взрослых и двое детей, уточнила врач. Переладова подчеркнула, что диагнозы — предварительные.

«Наши специалисты ставят предварительный диагноз при наличии двух факторов — клинических проявлений заболевания и факта снятия клеща в анамнезе. Но говорить об официальных случаях заболевания еще рано. В Алтайском крае работает комиссия, в которую входят взрослые и детские врачи, главные внештатные специалисты. Заседание пройдет в ближайшие дни. Мы в комплексе оценим все истории болезни и поставим окончательные диагнозы», — рассказала Переладова.К примеру, уже известно, что у одного из укушенных детей диагноз "клещевой энцефалит" не подтвердился.

Также врач добавила, что на лечении остается только один из пациентов: все остальные уже вылечились.

Шесть тысяч пострадавших

Переладова рассказала, что на прошедшей неделе от укусов клещей в регионе пострадало более 450 человек. Это меньше, чем было неделей ранее, — 776 человек.

«Всегда, когда устанавливается очень жаркая погода, мы отмечаем снижение количества случаев присасывания клещей», — сообщила эпидемиолог.Всего же с начала сезона активности клещей в Алтайском крае пострадало порядка шести тысяч человек.Медики напоминают, что клещи переносят не только энцефалит. В частности, по данным Роспотребнадзора, в 2026 году в крае уже заподозрили 147 случаев сибирского клещевого тифа и 23 случая боррелиоза.

Вакцинация спасает от самого страшного

По словам Переладовой, алтайские врачи хорошо справляются с лечением энцефалита. Летальных исходов за последние несколько лет в крае не зафиксировано. Главное оружие в борьбе с инфекцией — вакцинация.

«Мы пытаемся создать большую иммунную прослойку. Особый акцент делаем на вакцинацию детей. Потом они, переходя уже во взрослую медицинскую сеть, если болеют, переносят энцефалит в легкой форме. Не секрет, что ни одна вакцина в мире на 100% не гарантирует отсутствие заболевания. Но так мы профилактируем летальный исход и тяжелую инвалидизацию», — добавила специалист.О том, как вести себя на природе, чтобы не стать жертвой клеща, читайте в нашем материале. А о том, что делать, если клещ уже присосался, — в другом нашем материале.