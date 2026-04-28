В мае клещи особенно активны, поэтому важно соблюсти все меры предосторожности

28 апреля 2026, 06:40, ИА Амител

На Алтае наконец-то установилась теплая погода. А это значит, что клещи, проснувшиеся месяцем ранее, входят в пик своей активности. В свою очередь, для многих людей майские праздники — первая возможность выбраться на природу и отдохнуть как следует. К сожалению, для некоторых такой досуг заканчивается поездкой в травмпункт.

О том, какие меры предосторожности нужно соблюдать на природе, чтобы не стать жертвой клеща, — в материале amic.ru.

1 Как обезопасить себя от клещей перед поездкой на природу? Самый эффективный инструмент защиты — вакцинация от клещевого энцефалита. Это опасное заболевание (но не единственное, которым можно заразиться через укус клеща) без своевременной медицинской помощи может привести к тяжелой инвалидности и даже смерти. Другая важная и полезная мера предосторожности — страховка. Она покрывает стоимость медицинской помощи в случае укуса — спасительный укол от энцефалита ставится не бесплатно.

2 Что дает страховка от укуса клеща? Страховка покрывает стоимость инъекции иммуноглобулина. Людям, которые пострадали от укуса клеща, ставят экстренный укол. Процедура недешевая — несколько тысяч рублей. Бесплатно его ставят только детям до 18 лет. Но если у взрослого есть при себе страховка, ему за иммуноглобулин тоже платить не придется. Важно: страховка не активируется сразу после покупки — обычно в ней указан срок, с которого она становится действительной. Поэтому заниматься оформлением в последний день перед поездкой — плохая идея. Лучше позаботиться обо всем заранее. Еще одна важная опция, которую включают в себя многие прививки, — исследование клеща. Если присосавшегося членистоногого удалось сохранить, его можно сдать в лабораторию. Там сделают анализ и скажут точно, заражена ли особь инфекциями. Но и эта процедура стоит немалых денег. Если же исследование включено в вашу страховку, платить не придется. Большинство страховых компаний сегодня оформляют сертификаты на случай укуса клеща — выбрать можно любую.

3 Как быстро начинает действовать прививка от клеща? Вопросом вакцинации лучше заниматься не за день, не за неделю и даже не за месяц до поездки. Полностью привитым считается человек, которому поставили три укола: первый, через один-семь месяцев — второй и через 9–12 месяцев — третий. Соответственно, на весь курс уйдет больше года. Впрочем, антитела начинают вырабатываться и через две недели после второй прививки. Есть экстренная схема, при которой интервал между двумя уколами составляет две недели. Тогда на весь процесс (с учетом момента, когда появятся антитела) уйдет не меньше месяца. Но в этом случае полной гарантии нет. В случае укуса врач может даже принять решение о необходимости вводить иммуноглобулин. Так что в идеале вопросом вакцинации следует заниматься еще осенью, говорят врачи. Лишь в этом случае эффективность защиты от энцефалита будет гарантированной. Бесплатно от клещевого энцефалита вакцинируют только детей. Взрослые прививаются за свой счет в негосударственных медучреждениях.

4 Какую одежду нужно надеть на природу? Одежда в сезон активности клещей должна быть максимально закрытой. Лучший вариант — заправлять футболку или рубашку в штаны, а штаны — в носки. Воротник у рубашки лучше всего поднять. Если на вас одежда с капюшоном — наденьте его на голову. Манжеты должны плотно прилегать к запястьям. Специалисты напоминают, что клещ ползет по человеку строго снизу вверх. Лучше выбирать светлые тона: на такой одежде клеща гораздо проще разглядеть.

5 Где клещей больше всего? Каких мест на природе следует избегать? Вопреки расхожим мифам, клещи не сидят на деревьях в ожидании жертвы и не прыгают на нее сверху. Их излюбленные места — заросли травы. Эти кровососущие сидят на травинках, вытягивая лапки вперед, чтобы зацепиться за проходящего мимо человека или животное. Клещи чаще всего выбирают хорошо прогреваемые территории, поэтому их немало вдоль тропинок и на обочинах дорог. А вот в густых и темных зарослях их меньше.

6 Как нужно вести себя на природе, чтобы защититься от клещей? Ходить нужно лишь по тропинкам, где нет зарослей. Садиться или ложиться в высокой траве в период активности клещей — огромный риск. Если вы приехали с ночевкой, палатку тоже следует поставить как можно дальше от зарослей травы. Главное правило — осматривать себя и близких каждый час. Особое внимание нужно обращать на участки за ушами, в подмышках, на шее и в паху, на волосистой части головы. Это места с наиболее тонкой кожей и хорошим кровообращением, поэтому клещи стараются добраться именно туда. С природы не следует приносить с собой никакую растительность. Крохотный клещ запросто может спрятаться в пучке зелени.

7 Какие есть средства защиты от клещей? При поездке на природу обязательно нужно взять с собой защитные репелленты. Сегодня на рынке их очень много: одни можно наносить только на одежду, а другие — еще и на кожу. Одни лишь отпугивают кровососущих, а другие их убивают. Можно выбрать подходящий для себя вариант. Внимательно изучите инструкцию: там указано, сколько действует репеллент. Нужно обязательно распылять его снова и снова каждые два-три часа, пока вы не уедете с природы.

8 Как обезопасить от клещей своего питомца? Для домашних питомцев клещи — такая же серьезная угроза, как и для людей. Для животных можно использовать таблетки, капли на холку, отпугивающие ошейники или репелленты. Лучше всего применить сразу несколько способов. И не забывайте тщательно осматривать их каждый час.

9 Что нужно сделать после возвращения с природы? Вернувшись домой, следует еще раз тщательно осмотреть себя и близких. Всю одежду нужно снять, тщательно перетрясти (проверить необходимо даже швы), а лучше всего сразу отправить в стирку. Самому нужно сразу же принять душ.