"Легенда 155". Как "Селфстроит" преобразит территорию бывшего "красного замка" на Малахова

Здесь будет новый жилой комплекс с уникальными решениями по безопасности, функциональности и комфорту

12 мая 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGnL9jw

ЖК "Легенда-155" / Фото: "Селфстроит"

Компания "Селфстроит" завершила редевелопмент территории на улице Малахова (рядом с Павловским трактом), где раньше располагался заброшенный "красный замок". Новый проект получил название "Легенда 155" — это жилой комплекс из двух 22-этажных блок-секций и двух объектов для коммерции с подземной автостоянкой и закрытым двором. Впервые в этой части города появится современная застройка с концепцией "город за периметром, тишина внутри", которая обещает сформировать новую комфортную городскую среду.

Особая атмосфера

Проект "Легенда 155" реализован с применением периметральной застройки, которая позволяет создать закрытый двор без машин. Это обеспечивает не только комфортную атмосферу, но и безопасность для жильцов. Два жилых дома и офисы разной этажности будут выступать как акустический и визуальный щит, блокируя внешний шум и создавая пространство для отдыха вдали от городской суеты.

«Благодаря продуманной композиционной расстановке, здания образуют замкнутое дворовое пространство. Переменная этажность придает архитектурной композиции динамику, защищает внутренний двор от ветра и обеспечивает оптимальное естественное освещение. Благодаря этому даже в условиях сильного ветра во дворе сохраняется комфортная обстановка — можно без опасений устраивать прогулки с коляской или встречи с друзьями», — рассказала главный архитектор "АрхиГрупп" Татьяна Хармачева.

Изменяющаяся высотность и современная архитектура придают проекту живость и энергичность. Элементы комплекса эффективно защищают внутренний двор от ветра и обеспечивают оптимальное естественное освещение, создавая тем самым более комфортную и приятную атмосферу.

Кроме того, для обеспечения дополнительной шумозащиты "торговая галерея" была вынесена на внешнюю сторону жилого комплекса. В новом проекте предусмотрены коммерческие помещения площадью от 12,5 до 279 кв. м с отдельными входами. Таким образом, жильцы смогут спокойно пользоваться магазинами и сервисами, не сталкиваясь с потоком посетителей.

Площадка, где строят ЖК "Легенда-155" / Фото: "Селфстроит"

Безопасность и комфорт для семей с детьми

Важным элементом проекта является концепция "двор без машин". Жители смогут гулять в закрытом дворе, не беспокоясь о движении автомобилей, а родители — отпускать детей на самостоятельные прогулки. Для обеспечения безопасности уже на этапе проектирования были предусмотрены системы видеонаблюдения и контроля доступа. Въезд во двор разрешен исключительно для транспортных средств экстренных служб.

«Концепция "двор без машин" не создаст неудобств для самих автовладельцев, потому что вход в подземную парковку доступен как из жилой части дома (спуститься и подняться можно на лифте или по лестнице), так и с улицы. А двойная рампа разграничит зоны въезда и выезда на парковку», — пояснил главный инженер проектов "АрхиГрупп" Вадим Ишков.

В общей сложности на подземной парковке будет размещено 117 машино-мест, еще 18 — во встроенном паркинге в объекте общественного назначения со стороны ул. Гридасова и 161 — рядом с жилым комплексом.

Многоуровневое пространство для отдыха

Внешняя территория комплекса будет не "плоской". На разных уровнях разместятся игровые зоны для детей, спортивные площадки и места для отдыха. Первый уровень будет поднят на стилобат, где появится детская площадка с качелями и каруселями, а также зеленые насаждения. Второй уровень площадью 665 кв. м будет оборудован на крыше одноэтажного офисного здания и станет зоной для активного отдыха со спортивными и игровыми площадками для детей старшего возраста и взрослых.

«Подняться на спортивно-игровую площадку можно будет по двум лестницам открытого типа или на лифте, который пристроят рядом. Маме с коляской или спортсмену с инвентарем не составит труда подняться на возвышенную территорию прямо с улицы», — добавил Вадим Ишков.

Для того чтобы двор "Легенды 155" оставался уютным и сухим, даже в случае сильных дождей, проектировщики предусмотрели систему ливневой канализации. Вода будет собираться в специальные воронки, которые отведут ее с территории. Эта система также защитит подземную парковку от протечек, увеличивая срок ее эксплуатации.

Идеальное место для жизни

Строительство "Легенды 155" активно продолжается. Уже завершена установка системы видеонаблюдения, а на первом блоке приступили к установке шпунтового ограждения и разработке котлована. Для второго блока начали установку свай.

Комплекс будет выделяться на фоне городской застройки благодаря своему высотному акценту на пересечении двух динамичных улиц. Внешний вид здания гармонично впишется в существующую архитектуру, с фасадами, выполненными в теплых оттенках от светло-бежевого до насыщенного фисташкового. Лаконичная подсветка фасадов подчеркнет стиль комплекса и добавит уюта в этом оживленном районе.

Здания, выполненные из монолита и железобетона, обладают отличной звукоизоляцией. Для дополнительного поглощения шума использованы утеплительные материалы фасадов, а лоджии с панорамным остеклением не только увеличивают комфорт, но и открывают прекрасный вид на улицу Малахова, где кипит городская жизнь. Этот район уже давно обжит и активно развивается, с множеством школ, детских садов, поликлиник, торговых центров, спортивных объектов и студий для творчества, а в десяти минутах ходьбы — будущий парк на улице Шумакова.

Добраться до любой точки города также будет легко, так как комплекс находится рядом с крупной магистралью и остановками общественного транспорта.

Согласно строительному графику, сдача "Легенды 155" намечена на четвертый квартал 2029 года.

Офис продаж "Селфстроит" в Барнауле

Адрес: ул. Гоголя, 46а

График работы: пн-пт — с 09:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 16:00, воскресенье — выходной

Сайт Застройщик ЖК "Легенда-155" — СЗ "Барнаул-Сити". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО СЗ "Барнаул-Сити", ИНН 2221228247

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