Предпринимателей хотят освободить от лишней бумажной работы и дать им больше возможностей для развития бизнеса

29 мая 2026, 15:50, ИА Амител

"Единая Россия" на Алтае / Фото: amic.ru

В "Единой России" считают, что меры государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей следует не только сохранить, но и расширить. Кроме того, необходимо упростить бюрократические процедуры для этой категории граждан, заявила Альфия Когогина, координатор партпроекта "Предпринимательство" и первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству в беседе с РИА Новости.

«Режим самозанятости, инициированный президентом и поддержанный "Единой Россией", должен не только оставаться в силе, но и совершенствоваться. Важно сократить количество документов, необходимых для получения государственной поддержки самозанятых, и облегчить бюрократические процедуры. Бизнесмен должен сосредоточиться на своем деле, а не на бумажной работе», — подчеркнула она.

Координатор также отметила, что режим самозанятости предоставляет гражданам возможность раскрыть свой потенциал, открывает новые перспективы для бизнеса и способствует экономическому развитию регионов и всей страны.

«В процессе разработки народной программы "Единой России" депутаты активно включают в нее новые предложения по улучшению мер поддержки самозанятых», — сообщила депутат.

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