Житель Алтайского края разгромил торговую палатку после кражи "невкусного" арбуза

Также агрессор проколол передние колеса автомобиля продавца

10 февраля 2026, 13:32, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru
Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

В Первомайском районе Алтайского края мужчина устроил погром во фруктовой палатке, угрожал продавцу убийством и повредил его автомобиль, однако уголовное дело в итоге прекратили после примирения сторон. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Как установили в суде, сначала мужчина подъехал к торговой точке на автомобиле, молча взял арбуз с прилавка и уехал, не оплатив покупку. Позже он вернулся с половиной плода и начал предъявлять претензии продавцу, заявляя, что арбуз оказался невкусным. При этом, как уточнили в ведомстве, он его фактически похитил, а не купил.

Во время конфликта мужчина стал разбрасывать товар, после чего проколол передние колеса автомобиля продавца. Затем он завел бензопилу, распилил ящики с фруктами и, выкрикивая угрозы, погнался за торговцем. Догнать потерпевшего ему не удалось, после чего нарушитель сел в машину и скрылся.

Личность дебошира вскоре установили. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 119 УК РФ — "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В суде мужчина признал вину, принес извинения потерпевшему, а продавец их принял. В результате уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:03:41 10-02-2026

Много кто разгромил бы и проколол, но угрожать убийством бы не стал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:00 10-02-2026

А че так можно было ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:37:13 10-02-2026

Вот же дебил. В феврале все фрукты не особо вкусные. А с учётом свершённых подвигов вообще пациент психушки.

  -1 Нравится
Ответить
