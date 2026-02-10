Житель Алтайского края разгромил торговую палатку после кражи "невкусного" арбуза

Также агрессор проколол передние колеса автомобиля продавца

В Первомайском районе Алтайского края мужчина устроил погром во фруктовой палатке, угрожал продавцу убийством и повредил его автомобиль, однако уголовное дело в итоге прекратили после примирения сторон. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Как установили в суде, сначала мужчина подъехал к торговой точке на автомобиле, молча взял арбуз с прилавка и уехал, не оплатив покупку. Позже он вернулся с половиной плода и начал предъявлять претензии продавцу, заявляя, что арбуз оказался невкусным. При этом, как уточнили в ведомстве, он его фактически похитил, а не купил.

Во время конфликта мужчина стал разбрасывать товар, после чего проколол передние колеса автомобиля продавца. Затем он завел бензопилу, распилил ящики с фруктами и, выкрикивая угрозы, погнался за торговцем. Догнать потерпевшего ему не удалось, после чего нарушитель сел в машину и скрылся.

Личность дебошира вскоре установили. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 119 УК РФ — "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В суде мужчина признал вину, принес извинения потерпевшему, а продавец их принял. В результате уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.