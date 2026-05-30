Ранние арбузы могут вызвать отравление и посинение кожи

Избыток удобрений вызывает тошноту и головокружение, особенно у детей и пожилых

30 мая 2026, 14:03, ИА Амител

Фото: Floh Keitgen / unsplash.com

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала, чем опасны ранние арбузы.

«Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями. Избыток нитратов может вызвать симптомы отравления, проявляющиеся тошнотой, рвотой, головокружением и цианозом — посинением кожи и слизистых. Особенно опасно отравление нитратами для детей и пожилых людей», — отметила специалист.

Для снижения риска Ямилова рекомендует ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа, когда они созревают естественным путем.

Кроме того, поверхность арбуза контактирует с почвой и может быть источником вирусного и бактериального загрязнения, включая сальмонеллез, кишечную палочку и ротавирусные инфекции.