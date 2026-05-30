Ранние арбузы могут вызвать отравление и посинение кожи
Избыток удобрений вызывает тошноту и головокружение, особенно у детей и пожилых
30 мая 2026, 14:03, ИА Амител
Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала, чем опасны ранние арбузы.
«Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями. Избыток нитратов может вызвать симптомы отравления, проявляющиеся тошнотой, рвотой, головокружением и цианозом — посинением кожи и слизистых. Особенно опасно отравление нитратами для детей и пожилых людей», — отметила специалист.
Для снижения риска Ямилова рекомендует ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа, когда они созревают естественным путем.
Кроме того, поверхность арбуза контактирует с почвой и может быть источником вирусного и бактериального загрязнения, включая сальмонеллез, кишечную палочку и ротавирусные инфекции.
«С целью снижения рисков инфицирования рекомендуется тщательно мыть арбузы с мылом и щеткой под проточной водой. Крайне опасно и недопустимо пробовать ломтик арбуза на месте его продажи с целью дегустации», — добавила диетолог.
21:33:28 30-05-2026
А почему их разрешают продавать?
22:23:43 30-05-2026
гость (21:33:28 30-05-2026) А почему их разрешают продавать? ... Покупайте прошлогодние. Они сейчас во многих сетях есть. Те выращены без удобрений и гребецидов. Но это не точно. Прикиньте год пролежать и не испортится. Чем их интересно накачивают?
07:58:31 31-05-2026
Я, вероятно,не соответствую выдающимся жертвам ЕГЭ,но поясните, пожалуйста,мне-каким образом тщательное мытьё щеткой и мылом избавит от нитратов?
11:20:17 31-05-2026
Гость (07:58:31 31-05-2026) Я, вероятно,не соответствую выдающимся жертвам ЕГЭ,но поясни... Кроме того, поверхность арбуза контактирует с почвой и может быть источником вирусного и бактериального загрязнения, включая сальмонеллез, кишечную палочку и ротавирусные инфекции.
«С целью снижения рисков инфицирования рекомендуется тщательно мыть арбузы с мылом и щеткой под проточной водой. Крайне опасно и недопустимо пробовать ломтик арбуза на месте его продажи с целью дегустации»