Медосмотр за 30 дней. В России ужесточили правила для мигрантов

Новый закон вступит в силу 1 сентября

11 июня 2026, 13:31, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии нелегальной миграции и усилении контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года, передает РИА Новости.

Одно из главных изменений касается сроков медицинского освидетельствования. Раньше мигранты должны были пройти его в течение 90 дней после въезда в Россию, теперь этот срок сократят до 30 дней. Кроме того, иностранцы, которые планируют находиться в стране дольше месяца, обязаны будут проходить медосвидетельствование ежегодно.

Оплачивать обследование предстоит самим мигрантам либо их работодателям. При этом закон запрещает посредничество при проведении медосмотров: проводить их смогут только уполномоченные организации.

Прохождение медосвидетельствования станет обязательным условием для получения разрешения на временное проживание, оформления разрешения на работу, а также переоформления патента. По итогам обследования выдадут заключение, в том числе в электронной форме. Его внесут в единую информационную систему.

Если в ходе проверки у мигранта выявят опасные инфекционные заболевания или ВИЧ, либо установят факт употребления наркотиков, медицинские организации обязаны будут в течение 24 часов сообщить об этом в МВД и Роспотребнадзор. Это нужно, чтобы оперативно принять решение о возможной высылке иностранца из страны.