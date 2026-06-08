В один конец. Алтайские приставы закупают авиабилеты для выдворения нелегальных мигрантов
Среди нужных ГУ ФССП направлений — Самарканд, Баку, а также Пекин и даже Минск
08 июня 2026, 06:15, ИА Амител
Алтайские приставы объявили о поиске поставщика авиабилетов на весьма внушительную сумму, однако, несмотря на начавшееся лето, закупка никак не связана с сезоном отпусков. Потенциальный поставщик должен будет обеспечить ФССП билетами, по которым иностранцы и лица без гражданства, нарушившие закон, покинут пределы Российской Федерации. Информация об этом размещена в системе ЕИС "Закупки".
Как сказано в документации, билеты предназначены для "административного выдворения".
Административное выдворение — это наказание, применяемое в России к иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушившим закон. Выдворение бывает самостоятельным и принудительным. В последнем случае иностранца или "негражданина" до границы отправляют под конвоем.Начальная стоимость закупки составляет 782,9 тысячи рублей (впрочем, поставщик может обеспечить заказчика билетами и за меньшую сумму). На эти деньги приобрести планируется билеты по 17 направлениям.
Необходимо отметить, что финансируется выдворение за счет бюджетных средств. С такой практикой согласны далеко не все: в мае 2026 года фракция ЛДПР в Госдуме предложила создать механизм финансовой ответственности работодателей. По задумке депутатов, те должны будут компенсировать расходы на выдворение собственных работников-иностранцев, нарушивших закон. Средства для этого представители бизнеса должны будут перечислять на специальный счет. При этом работодатели также получат возможность взыскивать с иностранных сотрудников затраты на выдворение.Большая часть билетов предназначена для того, чтобы их получатель отправился в страны Средней Азии: Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Есть в закупке и "кавказское" направление, представленное Арменией и Грузией. Самый экзотический билет — на поезд из Новосибирска в Пекин.
Нужны, впрочем, приставам и внутрироссийские маршруты: из Новосибирска до Москвы и Санкт-Петербурга (вероятно, они могут быть "пересадочными"). Кроме того, в закупке указан и один билет до Минска.
Поставлять билеты исполнитель должен будет с момента заключения контракта и по 30 ноября 2026 года. Также его работа будет сопряжена с дополнительными требованиями. Например, он должен будет обеспечить конфиденциальность некой информации, которая будет попадать к его сотрудникам в процессе работы.
Напомним, в настоящее время в Государственной Думе рассматривают инициативу по повышению пошлин за оформление гражданства Российской Федерации, разрешения на временное проживание и ВНЖ. Так, стоимость оформления гражданства может вырасти с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей.
06:44:26 08-06-2026
Ищется посредник который отщипнет от бюджетных копеечек себе кусочек. Почему нельзя закупить напрямую без этих посредников? Или отправить нелегалов пешочком под охраной что б неповадно больше было...
08:59:52 08-06-2026
Кость (06:44:26 08-06-2026) Ищется посредник который отщипнет от бюджетных копеечек себе... кто привёз,разрешил-тот нехай и увозит.
за свой счёт.
07:32:26 08-06-2026
Лагеря трудовые нужны для нелегалов.
Воркута. Год на добыче поработают - С чистой совестью на свободу, домой. Чипировать и прививки всякие ставить - не заключенные, так что закон не нарушен.
Механизм выкупа предусмотреть. Оплатил - уехивай в свою Зимбабве.
08:17:01 08-06-2026
стоимость оформления гражданства 1,92 тысячи
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Это вообще как так? Почему не стоимость хотя-бы авиабилета на случай подобного выдворения?
09:47:29 08-06-2026
Гость (08:17:01 08-06-2026) стоимость оформления гражданства 1,92 тысячи------------... Выдворяют далеко не каждого. Примерного одного из 100. Вот эту сумму и нужно закладывать на случай выдворения. Одну сотую стоимости билета на самолет. И не нужно никаких поездов. Из Новосибирска во все направления летают самолеты. Быстро и эффективно и не нужно до границы сопровождать.
08:59:10 08-06-2026
А что эпидемиологические нормы не действуют?
Не привитые, заразные, руками немытыми мою Родину трогают!
09:22:28 08-06-2026
раньше их сюда было калачом не заманить , сортиры на улице, зима, морозы коки мерзнут
а сейчас настроили теплых туалетов, ТЦ , живи на готовеньком
сразу панаехали
09:55:08 08-06-2026
А столыпинскими вагонами нельзя выдворять?
10:05:36 08-06-2026
Гость (09:55:08 08-06-2026) А столыпинскими вагонами нельзя выдворять?... эти вагоны для коренных, для понаехов-чартер, за наш счёт.
22:31:00 08-06-2026
Гость (09:55:08 08-06-2026) А столыпинскими вагонами нельзя выдворять?... Еще лучше чтоб сначала отработали честь добраться до своей родины столыпинским РЖД вроде не благотворительная организация а коммерческая.
10:12:12 08-06-2026
Да уж, ещё и выезд им оплачивать...
16:38:29 08-06-2026
Гость (09:47:29 08-06-2026) Выдворяют далеко не каждого. Примерного одного из 100. Вот э... А как быть с членами семьи выдворяемых? Ведь почти каждый из них тащит за собой ещё 4-8 членов семьи. Им тоже за наш счёт дорогу домой оплачивать? В нашем доме почти четверть квартир сдается в аренду "ценным специалистам". У каждого "специалиста" жена, 2-3 ребенка и ещё один на подходе. За чей счёт всю эту ораву отправлять домой?