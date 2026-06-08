Среди нужных ГУ ФССП направлений — Самарканд, Баку, а также Пекин и даже Минск

08 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Стена на границе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайские приставы объявили о поиске поставщика авиабилетов на весьма внушительную сумму, однако, несмотря на начавшееся лето, закупка никак не связана с сезоном отпусков. Потенциальный поставщик должен будет обеспечить ФССП билетами, по которым иностранцы и лица без гражданства, нарушившие закон, покинут пределы Российской Федерации. Информация об этом размещена в системе ЕИС "Закупки".

Как сказано в документации, билеты предназначены для "административного выдворения".

Административное выдворение — это наказание, применяемое в России к иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушившим закон. Выдворение бывает самостоятельным и принудительным. В последнем случае иностранца или "негражданина" до границы отправляют под конвоем.Начальная стоимость закупки составляет 782,9 тысячи рублей (впрочем, поставщик может обеспечить заказчика билетами и за меньшую сумму). На эти деньги приобрести планируется билеты по 17 направлениям.

Необходимо отметить, что финансируется выдворение за счет бюджетных средств. С такой практикой согласны далеко не все: в мае 2026 года фракция ЛДПР в Госдуме предложила создать механизм финансовой ответственности работодателей. По задумке депутатов, те должны будут компенсировать расходы на выдворение собственных работников-иностранцев, нарушивших закон. Средства для этого представители бизнеса должны будут перечислять на специальный счет. При этом работодатели также получат возможность взыскивать с иностранных сотрудников затраты на выдворение.Большая часть билетов предназначена для того, чтобы их получатель отправился в страны Средней Азии: Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Есть в закупке и "кавказское" направление, представленное Арменией и Грузией. Самый экзотический билет — на поезд из Новосибирска в Пекин.

Нужны, впрочем, приставам и внутрироссийские маршруты: из Новосибирска до Москвы и Санкт-Петербурга (вероятно, они могут быть "пересадочными"). Кроме того, в закупке указан и один билет до Минска.

Поставлять билеты исполнитель должен будет с момента заключения контракта и по 30 ноября 2026 года. Также его работа будет сопряжена с дополнительными требованиями. Например, он должен будет обеспечить конфиденциальность некой информации, которая будет попадать к его сотрудникам в процессе работы.

Напомним, в настоящее время в Государственной Думе рассматривают инициативу по повышению пошлин за оформление гражданства Российской Федерации, разрешения на временное проживание и ВНЖ. Так, стоимость оформления гражданства может вырасти с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей.