Мелатонин на пике спроса: объем продаж в России достиг почти 5 млрд рублей
У мелатонина есть четкие показания, противопоказания и нюансы дозирования
23 июля 2026, 14:00, ИА Амител
Россияне все чаще прибегают к мелатонину: годовой оборот препарата достиг почти 5 млрд рублей. Популярность "таблетированного сна" растет, пишет "База".
За прошедший год было продано свыше восьми миллионов упаковок мелатонина на сумму 4,7 млрд рублей, сообщили изданию аналитики системы "Честный знак". Жители Санкт-Петербурга стали самыми активными потребителями препарата — 472,65 упаковки на 10 тысяч человек. Второе место заняла Магаданская область с показателем 461,89 упаковки на 10 тысяч человек, а третье — Мурманская область с 424,52 упаковки.
В интервью сомнолог Надежда Бурко подчеркнула, что прием мелатонина должен быть ограничен одним месяцем.
«Длительное использование препарата может привести к психологической зависимости, головным болям и слабости в течение дня. Существует риск усугубления истинных причин бессонницы, таких как тревога, депрессия или нарушение циркадного ритма», — пояснила эксперт.
Сомнолог отметила, что за последние годы в России сформировалась массовая культура потребления седативных средств для сна. Она рекомендует не заниматься самолечением безрецептурными препаратами и при первых признаках заболевания обращаться к специалистам.
Ранее врач предупредил о риске развития рака и болезней сердца из-за недосыпа.
14:06:21 23-07-2026
немного силовых нагрузок, легкий ужин с ударной дозой белка, секс без экстрима - и спите спокойно.
14:21:40 23-07-2026
Мусик (14:06:21 23-07-2026) немного силовых нагрузок, легкий ужин с ударной дозой белка,... ну это пока ты молодой
в старшем возрасте мелатонин вырабатывается меньше
иначе бы не было понятия старческой бессонницы
14:42:08 23-07-2026
Мусик (14:06:21 23-07-2026) немного силовых нагрузок, легкий ужин с ударной дозой белка,... Мусик, а ты и про секс знаешь?
15:06:51 23-07-2026
Гость (14:42:08 23-07-2026) Мусик, а ты и про секс знаешь?... а что вам рассказать?
вы чего не знаете?
17:27:35 23-07-2026
Мусик (15:06:51 23-07-2026) а что вам рассказать?вы чего не знаете?... Расскажи зачем ты на свет появился и зачем тебя мать родила?
14:32:14 23-07-2026
Мусик (14:06:21 23-07-2026) немного силовых нагрузок, легкий ужин с ударной дозой белка,... секс без дивчины признак дурачины..
15:09:42 23-07-2026
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Нет никого верней товарища
19:16:19 23-07-2026
Всяко, подобная химия без побочных не обходится.. Иногда на это требуется 10-20-30 лет.. Поголовный рак, неспособность к детям и т.д. Сегодня никто не знает, что мы ежедневно употребляем в пищу! На сегодня уже знаем, что нас очень "любит" практически и вся ейропа, и англосаксы ..
21:34:08 23-07-2026
Кому-то помогает спать? Мне почему-то нет...
08:57:18 24-07-2026
Светлана (21:34:08 23-07-2026) Кому-то помогает спать? Мне почему-то нет...... его пропивать нужно курсом,в одно и то же время, и спать в одно и то же время ложиться