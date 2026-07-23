У мелатонина есть четкие показания, противопоказания и нюансы дозирования

23 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне все чаще прибегают к мелатонину: годовой оборот препарата достиг почти 5 млрд рублей. Популярность "таблетированного сна" растет, пишет "База".

За прошедший год было продано свыше восьми миллионов упаковок мелатонина на сумму 4,7 млрд рублей, сообщили изданию аналитики системы "Честный знак". Жители Санкт-Петербурга стали самыми активными потребителями препарата — 472,65 упаковки на 10 тысяч человек. Второе место заняла Магаданская область с показателем 461,89 упаковки на 10 тысяч человек, а третье — Мурманская область с 424,52 упаковки.

В интервью сомнолог Надежда Бурко подчеркнула, что прием мелатонина должен быть ограничен одним месяцем.

«Длительное использование препарата может привести к психологической зависимости, головным болям и слабости в течение дня. Существует риск усугубления истинных причин бессонницы, таких как тревога, депрессия или нарушение циркадного ритма», — пояснила эксперт.

Сомнолог отметила, что за последние годы в России сформировалась массовая культура потребления седативных средств для сна. Она рекомендует не заниматься самолечением безрецептурными препаратами и при первых признаках заболевания обращаться к специалистам.

Ранее врач предупредил о риске развития рака и болезней сердца из-за недосыпа.