Местами до +1. О погоде в Алтайском крае 21 ноября

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман

21 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 ноября. Такой прогноз передали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами ожидается потепление до +1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.