Минздрав планирует проверять россиян на рак легкого во время диспансеризации
Метод с низкой дозой облучения поможет обнаружить болезнь раньше
07 мая 2026, 12:17, ИА Амител
В России могут усовершенствовать программу диспансеризации: Минздрав изучает возможность включить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) для раннего выявления рака легкого у пациентов из группы риска, сообщают "Ведомости".
Главное преимущество НДКТ — низкая доза облучения, сопоставимая с обычной рентгенографией. Если инициативу одобрят, обследование смогут проводить уже на первом этапе диспансеризации, а не только по назначению терапевта на втором как это происходит сегодня. Действующий порядок сохранится до июля 2027 года.
Необходимость изменений связана с недостатками флюорографии, ведь она не гарантирует выявление опухолей на ранних стадиях. Сейчас менее четверти случаев рака легкого выявляют на I–II стадиях, тогда как раннее обнаружение повышает шансы на успешное лечение — выживаемость в таких случаях превышает 50 %.
Перед внедрением НДКТ определят, какие группы пациентов и по каким критериям будут направляться на диагностику. Ранее врач спрогнозировала вымирание Европы и Америки из-за вейпов.
13:10:52 07-05-2026
а что - обычная флюшка уже не работает?
14:53:11 07-05-2026
Гость (13:10:52 07-05-2026) а что - обычная флюшка уже не работает?... Иногда лучше читать, а не писать. В статье говорится: "Необходимость изменений связана с недостатками флюорографии, ведь она не гарантирует выявление опухолей на ранних стадиях."
13:24:38 07-05-2026
Откуда НДКТ в деревне?
16:05:09 07-05-2026
Гость (13:24:38 07-05-2026) Откуда НДКТ в деревне?... в поездах здоровья