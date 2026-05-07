Минздрав планирует проверять россиян на рак легкого во время диспансеризации

Метод с низкой дозой облучения поможет обнаружить болезнь раньше

07 мая 2026, 12:17, ИА Амител

Диагностика рака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России могут усовершенствовать программу диспансеризации: Минздрав изучает возможность включить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) для раннего выявления рака легкого у пациентов из группы риска, сообщают "Ведомости".

Главное преимущество НДКТ — низкая доза облучения, сопоставимая с обычной рентгенографией. Если инициативу одобрят, обследование смогут проводить уже на первом этапе диспансеризации, а не только по назначению терапевта на втором как это происходит сегодня. Действующий порядок сохранится до июля 2027 года.

Необходимость изменений связана с недостатками флюорографии, ведь она не гарантирует выявление опухолей на ранних стадиях. Сейчас менее четверти случаев рака легкого выявляют на I–II стадиях, тогда как раннее обнаружение повышает шансы на успешное лечение — выживаемость в таких случаях превышает 50 %.

Перед внедрением НДКТ определят, какие группы пациентов и по каким критериям будут направляться на диагностику. Ранее врач спрогнозировала вымирание Европы и Америки из-за вейпов.