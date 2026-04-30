Врач спрогнозировала вымирание Европы и Америки из-за вейпов
Марият Мухина заявила, что электронные сигареты снижают фертильность и вызывают смертельные болезни
30 апреля 2026, 14:17, ИА Амител
Доктор медицинских наук, инфекционист и эксперт "Роскачества" Марият Мухина в беседе с "Абзацем" сделала тревожное заявление: численность населения развитых стран в ближайшие десятилетия может сократиться на 30%. Одной из главных причин она назвала массовое увлечение вейпами и падение индекса воспроизводства населения.
По словам эксперта, популярность электронных сигарет продолжает расти, несмотря на их смертельную опасность. Уже к 2050 году глобальные демографические изменения станут очевидны, а к 2100 году, по прогнозам ООН, рост населения планеты прекратится (около 10 млрд человек).
«Электронные сигареты и системы нагревания табака становятся причиной сосудистых катастроф и рака дыхательной системы. Эти интоксикации напрямую снижают фертильность у мужчин и женщин. В процентном соотношении вымирать будут Европа и Америка — сокращение населения там составит 30%», — предупредила Мухина.
Инфекционист добавила, что среди молодежи, попадающей в больницы с поражением легких от вейпов, летальность достигает 10% случаев госпитализации. По ее мнению, проблема требует официального признания болезней вейперов на международном уровне.
14:31:26 30-04-2026
А России ничего не грозит из-за вейпов и эл.сигарет?
17:37:57 30-04-2026
Гость (14:31:26 30-04-2026) А России ничего не грозит из-за вейпов и эл.сигарет?... и алкашей и самокатов
15:13:02 30-04-2026
пока богатый разорится-бедный Б-гу душу отдаст.
еврейская народная пословица.
17:34:06 30-04-2026
А врачи из тех мест так не думают. Может дело в том, кто из каких мест?
17:37:28 30-04-2026
может им помочь, чтоб не раззевали рот на ресурсы РФ?
20:12:15 30-04-2026
Какой там прогноз? Ля-ля тополя ни о чем.