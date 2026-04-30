Врач спрогнозировала вымирание Европы и Америки из-за вейпов

Марият Мухина заявила, что электронные сигареты снижают фертильность и вызывают смертельные болезни

30 апреля 2026, 14:17, ИА Амител

Доктор медицинских наук, инфекционист и эксперт "Роскачества" Марият Мухина в беседе с "Абзацем" сделала тревожное заявление: численность населения развитых стран в ближайшие десятилетия может сократиться на 30%. Одной из главных причин она назвала массовое увлечение вейпами и падение индекса воспроизводства населения.

По словам эксперта, популярность электронных сигарет продолжает расти, несмотря на их смертельную опасность. Уже к 2050 году глобальные демографические изменения станут очевидны, а к 2100 году, по прогнозам ООН, рост населения планеты прекратится (около 10 млрд человек).

«Электронные сигареты и системы нагревания табака становятся причиной сосудистых катастроф и рака дыхательной системы. Эти интоксикации напрямую снижают фертильность у мужчин и женщин. В процентном соотношении вымирать будут Европа и Америка — сокращение населения там составит 30%», — предупредила Мухина.

Инфекционист добавила, что среди молодежи, попадающей в больницы с поражением легких от вейпов, летальность достигает 10% случаев госпитализации. По ее мнению, проблема требует официального признания болезней вейперов на международном уровне.