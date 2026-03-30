Тревожная статистика: в Алтайском крае растет число курящих женщин и детей с диабетом

Власти региона усиливают систему профилактики, делая ставку на раннее выявление рисков и здоровый образ жизни

30 марта 2026, 10:15, ИА Амител

В Алтайском крае усилят профилактику заболеваний на фоне тревожных тенденций в состоянии здоровья населения. Одними из главных вызовов остаются рост числа курящих женщин, увеличение случаев диабета II типа у детей и распространенность ожирения. Об этом "Толку" рассказала главный врач краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина на конференции в Бийске.

По ее словам, за последние 25 лет число детей с сахарным диабетом II типа в регионе выросло в десять раз. Врачи фиксировали случаи, когда у школьников уровень глюкозы достигал 24–25 единиц, что представляет прямую угрозу жизни. Подобные пациенты выявлялись не только на сельских территориях, но и в Барнауле, а также в Павловском и Первомайском районах.

Серьезной проблемой остается и детское ожирение. По оценке специалистов, каждый третий ребенок в крае имеет не просто лишний вес, а признаки ожирения. Эксперты предупреждают, что это значительно повышает риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений уже к 35–40 годам.

Схожие тенденции наблюдаются и среди взрослых. Избыточный вес, преддиабет и ожирение сегодня относятся к числу самых распространенных патологий, с которыми сталкиваются медики региона. Кроме того, практически каждый второй взрослый житель края страдает гипертонией, хотя многие даже не подозревают о наличии заболевания.

Отдельное внимание специалисты уделяют проблеме курения. Если мужчины в последние годы стали курить немного меньше, то среди женщин, напротив, число курильщиц продолжает расти. Причем все чаще они выбирают электронные сигареты и вейпы, которые медики считают особенно агрессивными средствами доставки никотина.

В числе факторов риска также остаются злоупотребление алкоголем, рост заболеваний органов пищеварения, болезни дыхательной системы, хронический стресс и неправильное питание. Специалисты отмечают, что многие жители региона по-прежнему злоупотребляют жирной пищей, колбасными изделиями и сладостями, при этом недополучают овощи, фрукты и морскую рыбу.

Для решения этих проблем в крае формируют многоуровневую систему профилактики. Она включает не только диспансеризацию, но и развитие специализированных учреждений, в том числе Центров долголетия.

Врачи планируют работать как с уже выявленными факторами риска, но и с так называемыми "предрисками" — генетической предрасположенностью и ранними признаками возможных заболеваний.

По словам Татьяны Репкиной, жителям важно знать семейную историю болезней и начинать профилактические обследования заранее — примерно за десять лет до возраста, в котором заболевание было выявлено у близких родственников.

Такой подход, по мнению специалистов, поможет снизить риски развития диабета, онкозаболеваний, инфарктов и инсультов.