Мощная магнитная буря началась на планете. Она продлится почти всю неделю

Самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться

17 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Магнитная буря накроет Землю на этой неделе, сообщает "Алтапресс".

17 апреля сила геоударов составит 3 балла, 18-го – 4 балла, а с 19 по 21 апреля ожидается 5 баллов. 22-го числа возмущение магнитного поля опустится до 3 баллов.

В магнитные бури эксперты рекомендуют метеочувствительным людям чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе. Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают специалисты.

Тем не менее вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала нашему агентству, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.