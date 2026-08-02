Мужчина угнал и разбил машину, чтобы доехать до дома в Алтайском крае

В результате он отправился домой пешком

02 августа 2026, 13:35, ИА Амител

Разбитый угнанный автомобиль / Фото: МВД Алтайского края

Житель Угловского района Алтайского края угнал автомобиль, чтобы доехать до дома, но попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Накануне происшествия компания знакомых употребляла спиртные напитки. Когда гости стали расходиться, один из них попросил хозяйку автомобиля довезти его до дома. Женщина была пьяна, поэтому отказала. Но мужчина не принял отказ и угнал машину.

«Воспользовавшись тем, что ключи остались в замке зажигания, а дверь автомобиля была не заперта, он сел за руль, завел мотор и уехал в направлении своего дома. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. В шоковом состоянии мужчина покинул место аварии и пешком отправился домой», — передает пресс-служба.

В отношении жителя края возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.