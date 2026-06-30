На Алтае дорогу к санаторию "Обские плесы" ремонтируют за 250 млн рублей

На участке через село Повалиха обустроят тротуары для безопасности пешеходов

30 июня 2026, 16:56, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

В Первомайском районе Алтайского края идет ремонт участка трассы Казачий — Повалиха — санаторий "Обские плесы". Как рассказали в краевом Минтрансе, работы рассчитаны на два года.

В текущем сезоне дорожники обновят два километра полотна, а в 2027 году планируют привести в порядок еще пять километров. На реконструкцию всего семикилометрового участка выделено свыше 250 миллионов рублей.

«К настоящему моменту на объекте уже выполнен ряд подготовительных и основных работ: специалисты разрыхлили изношенное покрытие, восстановили основание с использованием щебеночно‑песчаной смеси и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. В ближайших планах — смонтировать систему водоотвода, уложить финишное покрытие, отремонтировать примыкания, а также провести отсыпку и укрепление обочин», — говорится в публикации.

Поскольку трасса проходит через село Повалиха, при ремонте особое внимание уделяют безопасности местных жителей. Для разграничения пешеходного и автомобильного движения на участке обустроят тротуары.

В региональном Минтрансе подчеркнули, что после завершения работ подъезд к санаторию станет более комфортным и безопасным — это будет удобно как для отдыхающих, так и для сотрудников учреждения.