На Алтае на 9,4% выросло число пострадавших от укусов животных

Большинство случаев бешенства связано с домашними животными

23 июня 2026, 09:46, ИА Амител

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2026 года фиксируется рост числа людей, пострадавших от нападений животных. По данным управления Роспотребнадзора по региону, с января по май количество таких случаев достигло 1456 — это на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Всего в текущем году в крае выявлено 70 населенных пунктов, неблагополучных по бешенству. При этом случаев заболеваемости бешенством среди населения региона длительное время не регистрируется. По итогам прошлого года в Алтайском крае зафиксировали свыше 3,3 тыс. человек, подвергшихся укусам, оцарапываниям или ослюнениям животными. Из них 120 пострадавших получили травмы от диких животных», — говорится в публикации.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что дикие животные становятся причиной повреждений в 3–4% случаев. Активность природных очагов бешенства вовлекает в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, а это повышает риск инфицирования людей.

Статистика распространения бешенства распределяется следующим образом: 74% случаев приходится на домашних животных, а 26% — на диких, в основном лисиц и барсуков. Ранее россиянам объяснили, как вести себя при встрече с дикими животными.