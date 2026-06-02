В Алтайском крае обнаружили 61-й очаг бешенства

На этот раз источник смертельно опасного заболевания нашли в Михайловском районе

02 июня 2026, 14:28, ИА Амител

Лиса с бешенством / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Новый очаг бешенства обнаружили в Михайловском районе Алтайского края. Он стал 61-м с начала этого года.

Карантин ввели в крестьянском хозяйстве "Партнер". Он продлится 60 дней. Соответствующий указ губернатора региона Виктора Томенко разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Сам источник инфекции нашли в 1920 м к северу от села Полуямки. Территорию в радиусе 520 м от этого места признали неблагополучной», — указали в документе.

Ранее "юбилейный", 60-й очаг бешенства обнаружили в Топчихинском районе Алтайского края. Тогда источником болезни стало личное подсобное хозяйство.