На Алтае работник фермы похитил двух телят и спрятал их у себя в сарае

Ущерб, причиненный владельцу фермы, оценили примерно в 150 тысяч рублей

24 июня 2026, 10:19, ИА Амител

Коровы в фермерском хозяйстве / Фото: amic.ru

В Хабарском районе перед судом предстанет 22-летний работник животноводческой фермы, которого обвиняют в краже двух телят. По версии следствия, молодой человек похитил животных, за которыми сам же ухаживал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что обвиняемый работал на одном из сельскохозяйственных предприятий и занимался уходом за молодняком крупного рогатого скота. В его обязанности входили кормление, поение и содержание телят.

По данным следствия, в феврале этого года мужчина в свой выходной день решил похитить одного из бычков. Для этого он заранее взял дома веревку, пришел на ферму, открыл ворота загона и вывел восьмимесячного теленка красной степной породы, которого отвел в свой сарай.

После этого сельчанин вернулся на ферму и вывел еще одного теленка — десятимесячного бычка симментальской породы.

Как полагают правоохранители, работник рассчитывал, что пропажу обнаружат не сразу, поскольку пересчет поголовья обычно проводился во время ежемесячного взвешивания животных. Однако отсутствие телят заметили практически сразу после их исчезновения.

Ущерб, причиненный владельцу фермы, оценили примерно в 150 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Молодой человек признал свою вину, а похищенных животных удалось вернуть владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

До вынесения приговора обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.