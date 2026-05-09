На amic.ru пройдет прямая трансляция празднования Дня Победы в Барнауле

Торжественные мероприятия начнутся в 09:40

09 мая 2026, 08:20, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

81-летие Победы в Великой Отечественной войне отмечают в Барнауле. Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию празднования. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте.

Начало трансляции — в 09:40. Начало торжественного построения на площади Советов — в 10:00.

Официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы.

9 мая на площади Советов в строю пройдут 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. В составе праздничной колонны проедут ретроавтомобили военного времени.

По центральному проспекту города пройдет "Бессмертный полк". Начало шествия — в 10:40.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.