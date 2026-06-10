На Чуйском тракте остановили грузовик с 35 лошадьми без ветдокументов

В связи с выявленными нарушениями специалисты приняли решение задержать животных

10 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Изъятые лошади / Фото: Алтайский Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконной перевозки крупной партии лошадей в Республике Алтай. Во время совместного рейда на Чуйском тракте специалисты выявили 35 животных, которых перевозили без обязательных ветеринарных документов. Теперь все лошади помещены на карантин до выяснения их эпизоотического благополучия.

О выявленном нарушении сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Проверка проводилась совместно с сотрудниками МВД по Республике Алтай и представителями регионального Министерства сельского хозяйства.

Факт перевозки животных без необходимого пакета документов был установлен на одной из ключевых транспортных артерий региона — автодороге "Чуйский тракт".

Как выяснилось в ходе проверки, перевозчик не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы на 35 лошадей. Кроме того, сведения о животных отсутствовали в федеральных информационных системах ФГИС "Хорриот" и "Цербер".

По данным Россельхознадзора, у перевозчика также не была зарегистрирована площадка в системе "Цербер", которая используется для учета и контроля перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов. В связи с выявленными нарушениями специалисты приняли решение задержать животных.

Как пояснили в надзорном ведомстве, эта мера необходима для того, чтобы исключить риски распространения инфекционных заболеваний и установить эпизоотическое благополучие лошадей.

В настоящее время все 35 животных размещены на изолированное содержание. Под контролем государственной ветеринарной службы Республики Алтай в отношении них проводятся необходимые карантинные мероприятия.

Специалистам предстоит установить происхождение лошадей, проверить соблюдение ветеринарных требований при их содержании и перевозке, а также дать правовую оценку действиям перевозчика.

В Россельхознадзоре напоминают, что ветеринарные сопроводительные документы являются обязательными при перевозке сельскохозяйственных животных. Они подтверждают происхождение животных, позволяют отслеживать их перемещение и служат одним из ключевых инструментов профилактики распространения опасных заболеваний.