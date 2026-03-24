Пьяный мужчина на белом коне ворвался в магазин в Сочи и разбросал шоколадки

По словам очевидцев, конь был трезвым

24 марта 2026, 10:54, ИА Амител

В Сочи мужчина верхом на лошади заехал в продуктовый магазин в районе Красная Поляна. Об инциденте сообщил Telegram-канал "112".

По данным очевидцев, мужчина объяснил свой поступок тем, что не хотел оставлять животное на улице. В какой-то момент лошадь задела торговый стенд, после чего упала на пол. Также сообщается, что наездник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Полицейские инициативно зарегистрировали материал и сейчас проводят проверку. Личность всадника устанавливается, его действиям будет дана правовая оценка», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай стала абсолютным лидером в России по относительному количеству лошадей, приходящемуся на жителей региона. Согласно статистическим данным, здесь на 100 человек приходится 50 животных, что является самым высоким показателем в стране.

Комментарии 8

Гость

10:56:24 24-03-2026

Есть ещё гусары

В тему

11:04:52 24-03-2026

Подтверждаю. Все горы на километры вокруг сел вытоптаны и объедены.

Гость

11:17:18 24-03-2026

В тему (11:04:52 24-03-2026) Подтверждаю. Все горы на километры вокруг сел вытоптаны и об... И это все сделал ты?!!

Гость

12:08:21 24-03-2026

Гость (11:17:18 24-03-2026) И это все сделал ты?!!... Фанат уральских пельменей?

Светлана

12:41:54 24-03-2026

Принц на белом коне))))

Гость

14:48:40 24-03-2026

а то что конь весь магазин обоср**** навозом это кто потом убирать будет??????

Гость

17:32:20 24-03-2026

Гость (14:48:40 24-03-2026) а то что конь весь магазин обоср**** навозом это кто потом у... Завуалировано разбросал шоколадки

Гость

15:50:08 24-03-2026

Чтоб я так жил, как в заголовке!

