Пьяный мужчина на белом коне ворвался в магазин в Сочи и разбросал шоколадки
По словам очевидцев, конь был трезвым
24 марта 2026, 10:54, ИА Амител
В Сочи мужчина верхом на лошади заехал в продуктовый магазин в районе Красная Поляна. Об инциденте сообщил Telegram-канал "112".
По данным очевидцев, мужчина объяснил свой поступок тем, что не хотел оставлять животное на улице. В какой-то момент лошадь задела торговый стенд, после чего упала на пол. Также сообщается, что наездник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
«Полицейские инициативно зарегистрировали материал и сейчас проводят проверку. Личность всадника устанавливается, его действиям будет дана правовая оценка», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Республика Алтай стала абсолютным лидером в России по относительному количеству лошадей, приходящемуся на жителей региона. Согласно статистическим данным, здесь на 100 человек приходится 50 животных, что является самым высоким показателем в стране.
10:56:24 24-03-2026
Есть ещё гусары
11:04:52 24-03-2026
Подтверждаю. Все горы на километры вокруг сел вытоптаны и объедены.
11:17:18 24-03-2026
В тему (11:04:52 24-03-2026) Подтверждаю. Все горы на километры вокруг сел вытоптаны и об... И это все сделал ты?!!
12:08:21 24-03-2026
Гость (11:17:18 24-03-2026) И это все сделал ты?!!... Фанат уральских пельменей?
12:41:54 24-03-2026
Принц на белом коне))))
14:48:40 24-03-2026
а то что конь весь магазин обоср**** навозом это кто потом убирать будет??????
17:32:20 24-03-2026
Гость (14:48:40 24-03-2026) а то что конь весь магазин обоср**** навозом это кто потом у... Завуалировано разбросал шоколадки
15:50:08 24-03-2026
Чтоб я так жил, как в заголовке!