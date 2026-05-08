На проспекте Калинина в Барнауле загорелось производственное здание

Пожар удалось оперативно локализовать и полностью потушить

08 мая 2026, 13:50, ИА Амител

Пожар в производственном здании / Фото: Barnaul 22

В Барнауле днем 8 мая произошел пожар в административно-производственном здании на проспекте Калинина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, очаг возгорания находился в помещении, где хранились банки. Огонь распространился на площади около 25 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место направили 26 сотрудников МЧС, в том числе одно звено газодымозащитной службы. Также в тушении были задействованы шесть автоцистерн.

Пожар удалось оперативно локализовать и полностью потушить. По уточненной информации, возгорание произошло в помещении, которое арендовала сельскохозяйственная компания.

Информация о пострадавших не поступала. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Барнауле произошел крупный пожар в складском здании на проспекте Космонавтов.