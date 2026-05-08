На Солнце произошла мощная вспышка класса M2.6 с эффектным взрывом
Вспышка предпоследнего класса мощности может спровоцировать магнитные бури на Земле
08 мая 2026, 17:59, ИА Амител
7 мая в 18:14 по московскому времени зафиксирована солнечная вспышка класса M — предпоследнего уровня мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Конкретно зарегистрирована вспышка M2.6 (N19E88), ее продолжительность составила 70 минут.
Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения — выделяют пять классов: A, B, C, M и X. Отсчет начинается с минимального класса A0.0: он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. метров. При переходе к следующему буквенному классу мощность возрастает в 10 раз.
Такие вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если облака плазмы достигают Земли, это может спровоцировать магнитные бури.
18:09:41 08-05-2026
Красивое фото!
18:46:13 08-05-2026
Удивительное фото, какая необычная вспышка!
Это перевернет науку!
Очень ценное фото!