Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку

Выброс плазмы ушел в сторону от Земли, поэтому геомагнитных последствий, скорее всего, не будет

24 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X2.5. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за два с половиной месяца», — говорится в сообщении.

Последний раз более мощная вспышка (уровня X4.2) наблюдалась 4 февраля на фоне исключительно сильной серии солнечных явлений, которая в итоге стала самой интенсивной в XXI веке.

По словам ученых, нынешний взрыв сопровождался крупным выбросом плазмы. Эпицентр вспышки находится у края Солнца, и плазма уходит в сторону. Это дает основания полагать, что событие пройдет для Земли без последствий.

Окончательный вывод можно будет сделать в течение дня. Фронтальных ударов точно не ожидается — возможно лишь легкое касание планеты краем плазменного облака, уточнили в ИКИ РАН.

Солнечная вспышка — это мощный взрыв в атмосфере звезды, сопровождающийся выбросом света, тепла и радиации. Вспышки класса X способны провоцировать сильные геомагнитные бури (уровня G4–G5), которые влияют на работу спутников и энергосетей.