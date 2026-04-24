Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку
Выброс плазмы ушел в сторону от Земли, поэтому геомагнитных последствий, скорее всего, не будет
24 апреля 2026, 15:00, ИА Амител
На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X2.5. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за два с половиной месяца», — говорится в сообщении.
Последний раз более мощная вспышка (уровня X4.2) наблюдалась 4 февраля на фоне исключительно сильной серии солнечных явлений, которая в итоге стала самой интенсивной в XXI веке.
По словам ученых, нынешний взрыв сопровождался крупным выбросом плазмы. Эпицентр вспышки находится у края Солнца, и плазма уходит в сторону. Это дает основания полагать, что событие пройдет для Земли без последствий.
Окончательный вывод можно будет сделать в течение дня. Фронтальных ударов точно не ожидается — возможно лишь легкое касание планеты краем плазменного облака, уточнили в ИКИ РАН.
Солнечная вспышка — это мощный взрыв в атмосфере звезды, сопровождающийся выбросом света, тепла и радиации. Вспышки класса X способны провоцировать сильные геомагнитные бури (уровня G4–G5), которые влияют на работу спутников и энергосетей.
15:08:10 24-04-2026
у меня всегда дома под рукой шапочка из фольги.
16:02:30 24-04-2026
Мусик (15:08:10 24-04-2026) у меня всегда дома под рукой шапочка из фольги.... Я и на работе её не снимаю, а на улице так уж и подавно