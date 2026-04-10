Воздействие будет слабым и непродолжительным, но солнечная активность непредсказуема

10 апреля 2026, 17:17, ИА Амител

Магнитные бури / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В ближайшие дни Землю ожидает серия геомагнитных возмущений и умеренных магнитных бурь, как предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Причиной этих явлений станет огромная корональная дыра, образовавшаяся на поверхности Солнца.

Эксперты отмечают, что первые признаки влияния этой дыры должны были проявиться в период с 06:00 до 09:00 утра по московскому времени, но на данный момент они еще не зафиксированы.

«Предсказать с высокой точностью воздействие корональных дыр довольно сложно из-за их сложной формы и специфического влияния на межпланетное пространство. Однако полностью избежать геомагнитных колебаний не представляется возможным. Существует около 10% вероятности, что магнитные индексы могут повыситься, но не достигнут уровня, который указывал бы на переход от спокойного состояния магнитного поля к возмущенному», — отмечается в пресс-релизе лаборатории.

Прогнозируется, что интенсивность магнитных бурь будет соответствовать уровням G1-G2, что свидетельствует о слабых и умеренных возмущениях. По мнению ученых, вероятность сильных магнитных бурь в этот период крайне мала.

