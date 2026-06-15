На выборах в Госдуму откроют более 300 избирательных участков в 150 странах мира

20 сентября пройдут выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти

15 июня 2026, 19:19, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На совещании с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года, председатель Центризбиркома Элла Памфилова представила ключевые данные о предстоящей избирательной кампании.

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. В этот день пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

По предварительным данным, в семи регионах состоятся выборы высших должностных лиц субъектов РФ, в 39 регионах пройдет обновление составов законодательных органов власти, в 10 муниципалитетах жители выберут депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Особое внимание уделили организации голосования за рубежом. Планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира — всего за границей задействуют свыше 300 избирательных участков.

Кроме того, глава ЦИК озвучила ряд важных особенностей кампании. Известно, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы продлится три дня. При этом 12 политических партий смогут участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.