На выборах в Госдуму откроют более 300 избирательных участков в 150 странах мира
20 сентября пройдут выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти
15 июня 2026, 19:19, ИА Амител
На совещании с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года, председатель Центризбиркома Элла Памфилова представила ключевые данные о предстоящей избирательной кампании.
Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. В этот день пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.
По предварительным данным, в семи регионах состоятся выборы высших должностных лиц субъектов РФ, в 39 регионах пройдет обновление составов законодательных органов власти, в 10 муниципалитетах жители выберут депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.
Особое внимание уделили организации голосования за рубежом. Планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира — всего за границей задействуют свыше 300 избирательных участков.
Кроме того, глава ЦИК озвучила ряд важных особенностей кампании. Известно, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы продлится три дня. При этом 12 политических партий смогут участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.
19:36:53 15-06-2026
выбирать будут за границей,
депутатов в РФ.
19:56:29 15-06-2026
печально. (19:36:53 15-06-2026) выбирать будут за границей,депутатов в РФ. ...
Да никто никого выбирать не будет. Давно все "выбрано", поделено!
20:52:31 15-06-2026
Гость (19:56:29 15-06-2026) Да никто никого выбирать не будет. Давно все "выбрано", ... ошибаетесть.
там будут выбирать.
для нас.
07:47:02 16-06-2026
грустно. (20:52:31 15-06-2026) ошибаетесть.там будут выбирать.для нас. ...
Для себя они будут выбирать. А ВАС для них как бы и нет. Вы пыль. Вроде бы взрослый, но до тебя так и не дошло за 30 лет ничего?
08:39:30 16-06-2026
Гость (07:47:02 16-06-2026) Для себя они будут выбирать. А ВАС для них как бы и нет.... ты смотришь своими глазами
и видишь, то что хочешь видеть.
я тоже смотрю и вижу..
20:15:31 15-06-2026
печально. (19:36:53 15-06-2026) выбирать будут за границей,депутатов в РФ. ... Так у депутатов за границей родня и недвижимость.
20:54:42 15-06-2026
Гость (20:15:31 15-06-2026) Так у депутатов за границей родня и недвижимость.... таки да.
может уже выборщики и выбранные и останутся там, за границей.
20:05:12 15-06-2026
И это несмотря на то, что результаты уже известны
20:57:46 15-06-2026
Гость (20:05:12 15-06-2026) И это несмотря на то, что результаты уже известны ... ну, это вилами
на воде написано.
19:38:53 16-06-2026
поживём увидим. (20:57:46 15-06-2026) ну, это виламина воде написано. ... Бгггг.... вы видите работу хоть одной партии с избирателями? Сережа-десантник, нет-нет, да и сморозит чего. Где оппозиция ЕР? Кто лидеры? Не смешите. Я бы вообще на это бюджет уже не тратил - кивнули телеку и васякот
20:37:40 15-06-2026
Ну что побежим в припрыжку скоро ер выбирать опять
23:42:27 15-06-2026
Так то, голосовать надо тем, кто живёт в России. Кто в командировке, можно и раньше проголосовать.. Или не правильно понимаю?